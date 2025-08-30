Marcela Feúdale sufre un problema de salud que la dejó afuera de LAM: qué le pasó

El regreso de los angelitos a la conducción de LAM tuvo un inesperado inconveniente esta semana. Mientras Ángel de Brito disfruta de sus vacaciones, distintos colaboradores rotan al frente del programa, y entre ellos se esperaba la presencia de Marcela Feúdale. Sin embargo, su participación se vio interrumpida al segundo día.

Marcela Feúdale estuvo presente en la emisión del jueves, pero su silla quedó vacía el viernes. La ausencia generó curiosidad entre los televidentes y rápidamente se convirtió en tema de conversación en las redes sociales. Quienes seguían el programa esperaban conocer qué había ocurrido con la conductora.

En el inicio del programa del viernes, Pepe Ochoa tomó la conducción y saludó con su habitual simpatía. Pronto decidió aclarar la situación: Marcela Feúdale no pudo estar al aire debido a un inconveniente de salud que le impidió cumplir con su rol ese día.

“Le mandamos un saludo a Marcela, que le tocaba conducir ayer y hoy, pero está con la garganta, y por eso estoy yo acá”, explicó Pepe Ochoa, intentando tranquilizar a la audiencia y evitando que se generaran especulaciones innecesarias.

Aunque la situación no reviste gravedad, sí requiere que Marcela Feúdale guarde reposo para recuperar su voz. Por este motivo, se tomó la decisión de que se ausentara momentáneamente, algo que preocupa a los seguidores del ciclo que ya extrañaban su estilo particular frente a cámara.

Las redes sociales no tardaron en llenarse de mensajes de apoyo hacia Marcela Feúdale. Fanáticos del programa le desearon una pronta recuperación y expresaron su deseo de verla de vuelta en el set lo antes posible, demostrando la cercanía que muchos sienten con la conductora.

Por el momento, Marcela Feúdale no se ha expresado públicamente sobre su ausencia, aunque fuentes cercanas aseguran que su estado de salud es bueno y que podría regresar al ciclo el próximo lunes. Su reemplazo temporal permitió que Pepe Ochoa ocupara su lugar sin mayores contratiempos.

El tema de quién conduce LAM sigue siendo un punto sensible, especialmente después del escándalo que involucró a Marixa Balli. A raíz de aquella polémica, los reemplazos y rotaciones generan siempre atención y comentarios. En este caso, la situación se trató con total normalidad, priorizando la salud de Marcela Feúdale por sobre cualquier otra cuestión.