El sábado 3 de enero sacudió la agenda global con la captura del dictador Nicolás Maduro, retirado de Venezuela en un operativo encabezado por Estados Unidos e imputado por narcoterrorismo. En pocas horas, el mundo del espectáculo reaccionó con mensajes cargados de emoción, esperanza y también polémica, reflejando el clima de un hecho histórico.

Uno de los primeros en pronunciarse fue Ricardo Montaner, quien utilizó sus redes para compartir una plegaria dedicada al pueblo venezolano. Con un mensaje espiritual y contundente, el cantante expresó su deseo de paz y justicia, reafirmando su vínculo con el país que marcó su historia personal y artística.

También se manifestaron Mau y Ricky, nacidos en Caracas, desde la cuenta oficial del dúo. Con tono eufórico y desvelo confesado, celebraron la noticia con la bandera venezolana y una frase que sintetizó el sentimiento de muchos expatriados que siguieron los acontecimientos minuto a minuto.

Entre las voces más visibles apareció Catherine Fulop, quien desde hace años mantiene una postura activa contra el chavismo. Junto a Ova Sabatini, compartió una imagen simbólica y un mensaje de fe. El posteo recibió la reacción inmediata de Oriana Sabatini, que sumó corazones y gestos de apoyo.

El músico Carlos Baute eligió el video para expresarse. Desde España, habló de “días difíciles” pero necesarios y se puso a disposición para ayudar. En la misma sintonía, Charly Alberti publicó un breve “Vamos Venezuela”, mientras Karina Iavícoli y Angie Balbiani dejaron opiniones firmes en X.

La reflexión más extensa llegó de parte de Stefi Roitman, esposa de Ricky Montaner, quien explicó que la alegría no implica celebrar la violencia, sino sentir alivio ante la posible caída de una dictadura. Su mensaje buscó diferenciar guerra de esperanza y fue ampliamente replicado.

Del otro lado, surgieron miradas críticas al accionar estadounidense. Nito Artaza cuestionó la intervención extranjera y defendió la soberanía regional. En la misma línea, Gustavo Sylvestre citó a Lula da Silva y advirtió sobre un precedente peligroso a nivel internacional.

Finalmente, Marcela Feudale también se expresó en redes, marcando contradicciones ideológicas en quienes celebraron el operativo. Así, la captura de Nicolás Maduro no solo reconfiguró el escenario político, sino que expuso una grieta de opiniones entre figuras del espectáculo que siguieron el hecho en tiempo real.