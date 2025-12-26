María Becerra viajó a Finlandia para cerrar el año con descanso, nieve y tiempo en pareja junto a J Rei. Sin shows, sin compromisos laborales y con la idea de desconectar unos días, compartió en redes algunas postales del viaje. Lo que parecía un contenido más de vacaciones se transformó en una polémica inesperada cuando un comentario cuestionando su decisión de irse al exterior encendió su enojo como pocas veces se la vio.

Las imágenes mostraban paisajes nevados, actividades al aire libre y escenas íntimas del viaje que venía soñando desde hacía tiempo. Pero entre los mensajes de apoyo apareció la crítica de un usuario que la acusó de “caradura” por irse del país. Con tono acusatorio, le escribió: “¿Vos no sos la caradura que decía hace menos de 20 días que había que quedarse en el país, que había cosas re piolas?”.

Lejos de dejar pasar el comentario, María Becerra eligió enfrentarlo sin vueltas, con una mezcla de bronca y argumentos. Su descargo fue contundente y no dejó margen para dobles lecturas: “Vengo de hacer un show que le dio trabajo a 500 argentinos, Rodri. Amo a mi país, me voy de vacaciones en mi país, invierto en mi país, ayudo siempre que puedo, estoy armando una fundación en mi país. Llevo mi bandera y la defiendo en todos lados a donde voy. ¿Vos qué hacés además de estar rompiéndome los hue... a mí? Contame, que me re interesa”.

Pero su hater no se bajó de la discusión y lanzó: “Soy un hombre de palabra. Fin”. Al ver su soberbia, lejos de calmarse, María volvió a contestar. Esta vez, profundizó en el motivo de su enojo y redobló la apuesta: “Mi enojo no fue una reacción desde el ego, sino una respuesta frente a la ignorancia con la que hablaste. Por cierto, no contestaste mi pregunta, Rodri. ¿Tenés algo más interesante que decir o solo te sabés la de ‘zurdita’?”. El intercambio se volvió viral y multiplicó los comentarios a favor y en contra.

Ante la viralización, otra usuaria, se sumó a la discusión y la cantante nuevamente defendió su postura, dejando claro que su compromiso no se limita a redes sociales. Lo expresó con firmeza: “Ayudo a muchas familias, hospitales, fundaciones y ahora me estoy armando mi propia fundación. ¿Y vos, hacés algo por esa gente? ¡Contanos!”. El fandom celebró la respuesta y resaltó que, esta vez, decidió no bancarse críticas que considera injustas.

Esta vez, María Becerra eligió hablar, confrontar y marcar límites. Y su mensaje fue claro: puede viajar, descansar y, al mismo tiempo, seguir trabajando por su país sin aceptar que la llamen “caradura” sin conocer todo lo que hay detrás.