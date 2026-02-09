Dentro de un presente irregular y con muchos problemas de lesiones, Boca reafirmó con su caída ante Vélez una alarmante tendencia negativa como visitante: son 19 las derrotas fuera de su estadio en los últimos dos años, con apenas un 37% de los puntos en juego en esa condición. En lo que va del Torneo Apertura, los conducidos por Claudio Úbeda perdieron los dos que jugaron saliendo de La Bombonera.

El bajo desempeño no solo se refleja en los números, sino también en el funcionamiento del equipo en cancha. Este mal registro de visitante se extiende desde el ciclo de Diego Martínez y se ha repetido con Fernando Gago, Miguel Ángel Russo y Úbeda, más los interinatos de Mariano Herrón. En cifras, Boca acumula en estos dos años 19 derrotas como visitante, 12 victorias y 12 empates, números preocupantes pensando en un equipo que pretende volver a ganar un campeonato, algo que no ocurre desde 2022.

Teniendo en cuenta esta mala estadística, que los próximos dos compromisos de Boca (ante Platense y Racing) sean de local alivia un poco el presente lleno de dudas. La próxima visita que deberá hacer el Xeneize es a Lanús el miércoles 4 de marzo, uno de los invictos que hoy está en la pelea de arriba de la Zona A. Para ese compromiso, el elenco de La Ribera espera tener al menos a un par de sus lesionados recuperados, aunque Exequiel Zeballos, quizá la pieza más importante en el ataque, llegaría con lo justo.