El cierre del año encontró a María Becerra y J Rei lejos del ruido cotidiano y muy cerca de un paisaje de película. La pareja eligió Finlandia como destino de descanso y se regaló una experiencia que tenían marcada en la lista de pendientes: ver auroras boreales en vivo, bajo el cielo del círculo polar ártico.

El viaje no fue improvisado. Abrigados de pies a cabeza y con temperaturas que rondaron los 20 grados bajo cero, ambos se sumaron a una excursión nocturna para “cazar” luces del norte. La espera valió la pena: en su primer intento, el cielo se encendió y las fotos no tardaron en aparecer en redes, con una postal que combinó romance, naturaleza y asombro.

María Becerra fue la primera en expresar lo que estaban viviendo frente a ese fenómeno único. “Miren cómo bailan, son tan hermosas. Qué afortunados somos, es difícil ver auroras porque se necesitan muchos factores para presenciar este fenómeno, y hoy en nuestro primer día de caza de auroras las vemos así, hermosas e intensas. La misma guía nos dice que es la primera vez las ve así”, escribió, acompañando las imágenes que rápidamente se viralizaron.

J Rei sumó su mirada, igual de impactado por el momento compartido. “Las vacaciones de nuestros sueños, venir a ver auroras boreales y en la primera que salimos a cazarlas las vimos en color verde y rosa, una bendición de la naturaleza ante nuestros ojos”, expresó, dejando en claro que el viaje superó cualquier expectativa previa.

Más allá del brillo del cielo, el paseo incluyó caminatas sobre nieve, paisajes blancos interminables y momentos de calma absoluta. Lejos de los escenarios y de la agenda artística, la pareja se mostró relajada, cómplice y conectada con el entorno, disfrutando del silencio y del ritmo pausado que propone el norte europeo.

Las auroras boreales, visibles en regiones como Finlandia, Noruega o Islandia, aparecen cuando partículas solares chocan con la atmósfera terrestre y generan cortinas de luz de distintos colores. Verlas no es sencillo: influyen el clima, la actividad solar y la ubicación. Por eso, lograr presenciarlas en el primer día convirtió la experiencia en algo todavía más especial.

Entre fotos, videos y mensajes, María Becerra y J Rei transformaron sus vacaciones en un recuerdo inolvidable. Un viaje soñado, un cielo encendido y una postal que resume el espíritu del descanso: compartir, sorprenderse y disfrutar juntos de la belleza más simple y extraordinaria a la vez.