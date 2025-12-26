Sofía Gonet, conocida popularmente como La Reini, volvió a convertirse en tendencia en redes sociales tras compartir una receta navideña que no pasó desapercibida. La influencer publicó un video en TikTok donde se animó a probar una combinación tan inesperada como polémica: vitel toné con medialuna, una mezcla que despertó todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

En el video, Sofía Gonet explicó que la idea surgió a partir de un challenge que comenzó a circular en redes sociales, donde distintos creadores de contenido se animaron a unir platos clásicos con opciones impensadas. “Un montón de creadores lo probaron y no me lo puedo perder”, expresó La Reini mientras abría la medialuna al medio para armar un sándwich con vitel toné.

La escena causó impacto inmediato. El vitel toné es uno de los platos más tradicionales de la Navidad argentina, mientras que la medialuna suele estar asociada al desayuno o la merienda. La unión de ambos sabores fue recibida con sorpresa, curiosidad y también con críticas de quienes defienden la tradición gastronómica.

A pesar de su asombro inicial, Sofía Gonet fue contundente al dar su opinión. “Está muy bien”, aseguró luego de probar la combinación. Incluso confesó que llevaría algunos de estos sándwiches a la mesa navideña, aunque aclaró que seguiría prefiriendo comer las medialunas y el vitel toné por separado.

El video no solo se viralizó por la receta, sino también por el contexto en el que fue publicado. Horas antes, La Reini había anunciado su decisión de alejarse temporalmente de las redes sociales, una noticia que sorprendió a sus seguidores y generó una fuerte repercusión.

Sin embargo, ese anuncio duró menos de un día. La publicación del vitel toné con medialuna marcó el rápido regreso de Sofía Gonet a TikTok, lo que provocó bromas, ironías y comentarios picantes por parte de sus fans.

Cabe recordar que Sofía Gonet también ganó notoriedad por su participación en MasterChef Celebrity, el exitoso reality gastronómico de Telefe, donde ya había demostrado su personalidad frontal y sin filtros.

Una vez más, Sofía Gonet logró instalar un tema en plena Navidad y generar debate. Entre quienes celebran su creatividad y quienes defienden la tradición, La Reini volvió a demostrar que sabe cómo ser protagonista en redes.