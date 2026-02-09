La Municipalidad de Neuquén informó que el sorteo previsto para la última jornada de la Fiesta Nacional de la Confluencia fue reprogramado debido a las condiciones climáticas que obligaron a suspender el cierre del evento. La decisión se tomó luego de una evaluación técnica, con el objetivo de garantizar la seguridad del público, artistas y trabajadores que se encontraban en el predio.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, detalló cómo se reorganizó la realización del sorteo tras la suspensión del cierre de la Fiesta. “Hoy a la mañana trabajamos para que el sorteo se pueda hacer en vivo. Se va a hacer en el IJAN, en la sala de sorteo, donde se va a sortear, como estaba previsto que fuese anoche y las condiciones climáticas hicieron que después de una evaluación tomáramos la decisión de suspender el show para garantizar la seguridad de quienes estaban allí”, explicó.

En relación con el sorteo de la vivienda, Pasqualini aclaró que se trata de una iniciativa impulsada por la empresa Viviendas Roca en el marco de la Fiesta Nacional de la Confluencia. La inscripción para este premio se realizó durante el desarrollo del evento, a través del stand dispuesto en el predio.

El sorteo se realizará este martes a las 12.45 en la sala de sorteos del IJAN y será transmitido en vivo. En esta instancia se sortearán los premios que estaban previstos para la última noche de la Fiesta: un monopatín eléctrico, una motocicleta eléctrica, una camioneta Toyota 4x4 y una vivienda de dos dormitorios.

Asimismo, indicó que la operatoria del sorteo se organizó de manera conjunta con el IJAN, dado que se trata de un procedimiento formal.

Desde el municipio se informó además que los resultados del sorteo serán comunicados una vez finalizado el acto a través de los medios gráficos y de las redes oficiales de la Municipalidad de Neuquén, para garantizar su difusión y transparencia.

De esta manera, el sorteo que debía realizarse durante la última jornada de la Fiesta Nacional de la Confluencia se llevará adelante este martes a las 12.45, manteniendo los premios previstos y el esquema original, con transmisión en vivo y comunicación oficial de los resultados.