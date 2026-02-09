Entre trajes espaciales, simuladores y sistemas de navegación de última generación, un pequeño conejo de peluche se prepara para viajar fuera del planeta. No forma parte del equipamiento técnico de la misión, pero sí del costado más humano de la exploración espacial.

La astronauta Jessica Meir, de 48 años, confirmó que llevará al espacio el juguete favorito de su hija de tres años cuando despegue rumbo a la Estación Espacial Internacional (ISS) en la próxima misión Crew-12. El lanzamiento está previsto desde Florida a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX.

El peluche no será solo un recuerdo: funcionará como un puente simbólico entre madre e hija durante los meses que Meir permanezca en órbita. “Tengo un pequeño conejo de peluche que pertenece a mi hija. En realidad ella tiene dos, porque uno fue un regalo”, contó la astronauta durante una conferencia de prensa.

La dinámica será especial: uno de los juguetes quedará en la Tierra y el otro viajará al espacio. “Uno se quedará aquí abajo con ella y el otro estará allí con nosotros, viviendo aventuras todo el tiempo”, explicó. Así, mientras la niña conserve su peluche en casa, su “gemelo” flotará en microgravedad a más de 400 kilómetros de altura.

Una tradición en misiones espaciales

La tradición de llevar objetos personales en misiones espaciales es habitual entre astronautas, que suelen elegir pequeños elementos con valor emocional para acompañarlos durante estadías prolongadas lejos de sus familias. Sin embargo, en este caso el gesto adquiere una dimensión distinta: será la primera misión de Meir desde que se convirtió en madre.

La astronauta, bióloga marina y fisióloga, ya había sido ingeniera de vuelo en la ISS entre 2019 y 2020 y participó de las primeras caminatas espaciales integradas solo por mujeres. Ahora regresa al espacio con una nueva identidad personal y un vínculo que la acompañará en cada jornada orbital.

La Crew-12 estará integrada por Meir, Jack Hathaway, Sophie Adenot y el cosmonauta ruso Andrey Fedyaev. Durante la misión, realizarán experimentos científicos y tareas de mantenimiento en la estación. Pero, entre paneles solares, laboratorios y vistas de la Tierra desde la cúpula, habrá también un pequeño conejo flotando como recordatorio de la vida que continúa en casa.

En un programa espacial cada vez más tecnológico y exigente, la imagen de un peluche viajando al espacio vuelve a poner el foco en lo esencial: incluso en las misiones más complejas, la exploración sigue siendo una aventura profundamente humana