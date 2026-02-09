Neuquén está a punto de cerrar una intervención clave en una de las esquinas más conflictivas del tránsito urbano: Brown y Matheu. Allí, donde durante años el agua subterránea rompió muros, deterioró la calzada y complicó la circulación, el municipio ejecuta un nuevo sistema de drenaje que promete cambiar el escenario.

El secretario de Infraestructura y Planificación Urbana, Alejandro Nicola, explicó en AM550 que se trata de una obra “grande y muy amplia”, pensada para atacar un problema estructural que llevaba décadas sin solución definitiva.

Un punto crítico que arrastraba años de problemas

Según detalló Nicola, en el tramo de Brown entre Matheu y República de Italia existía “problema de afloramiento de agua de muchísimos años”. La particularidad de esa cuadra —con un desnivel marcado entre ambas manos y un boulevard central con muros deteriorados— agravaba el impacto del agua subterránea.

“El desarrollo de unos paredones estaba totalmente destruido por este afloramiento del agua, que no era solo afloramiento, sino que también hubo un problema del sistema de cloacas del EPAS que lo hemos reparado”, señaló.

La intervención incluyó el reemplazo completo del suelo y de la calzada. “Es una calle nueva”, afirmó. Además, instalaron un sistema denominado “drem”, una cañería ranurada enterrada que permite captar el agua subterránea y conducirla hacia el sistema pluvial.

Cortes, molestias y una fecha de finalización

Para ejecutar la obra fue necesario interrumpir la mano este de Brown, la más baja, que quedó anulada hace ya unos 90 días. Allí se instaló el drenaje y se reconstruyó el muro que protege el boulevard.

También intervinieron Matheu, desde Rioja hasta Irigoyen, y avanzan con la conexión del nuevo sistema hacia la cañería que baja por Irigoyen hasta Elordi y 9 de Julio. En paralelo, en República del Paraguay rehicieron el pluvial y eliminaron un pozo de bombeo, de modo que todo el sector quede integrado a una red única.

“A fin de febrero vamos a estar habilitando, y primera quincena de marzo deberíamos terminar la totalidad de la obra”, anticipó Nicola, quien reconoció que se trata de una intervención compleja por realizarse en plena vía pública.

El plan incluye además la repavimentación de Brown en la mano oeste.

Microcentro con pluviales completos

El esquema no se limita a Brown y Matheu. El municipio proyecta iniciar otro tramo pluvial hacia el este de avenida Argentina, en el microcentro. Ya ejecutaron obras con cañerías enterradas y sumideros en calles como Córdoba y Mendoza.

“Con eso en el microcentro queda todo resuelto”, afirmó el funcionario.

Bajada de Maida: más carriles y nueva licitación

En cuanto a la bajada de Maida, Nicola explicó que realizaron una licitación que debió atravesar cuestiones administrativas y que deberán hacer un segundo llamado.

Mientras tanto, avanzan con la finalización de Crouzeilles, desde Belgrano hasta Genco, cabecera del aeropuerto. El proyecto prevé un tercer carril de subida en la bajada de Maida, “fundamentalmente para que haya un tránsito más lento y otro más rápido”. Más adelante sumarán un cuarto carril para que la bajada tenga dos carriles descendentes.

Avenida Mosconi y acceso norte

En la avenida Mosconi, el tramo de Linares a Gatica -que implica 20 cuadras- ya está firmado y en ejecución. También avanzan con el proceso licitatorio desde el puente hasta la calle Primeros Pobladores y proyectan abrir ofertas para el sector que va desde allí hasta Linares.

En el acceso norte, la obra contempla el cruce elevado en Salta, con ingreso por Jujuy y 9 de Julio. El 18 de este mes abrirán el sobre B de esa licitación y estiman firmar contrato antes de fin de febrero.

Estacionamiento subterráneo en el Alto

En la rotonda de Pirkas, en el Alto, ya comenzó la excavación del estacionamiento subterráneo, una obra pública concesionada a la empresa Omega. La semana pasada aprobaron el proyecto estructural y en breve comenzarán con el armado de hierros y el hormigonado.

El proyecto incluye un Polo Gastronómico, cuyo diseño final aún está en desarrollo. La obra tiene como plazo 2027, aunque desde el municipio solicitaron acelerar los tiempos para habilitar al menos la primera planta antes.

Con pluviales que apuntan a resolver puntos históricos de anegamiento, nuevos carriles en sectores estratégicos y obras en marcha en accesos clave, la ciudad atraviesa una etapa de intervenciones que buscan ordenar el crecimiento urbano y anticiparse a los problemas estructurales que durante años afectaron la vida cotidiana.

La entrevista completa