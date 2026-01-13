El reconocido humorista Martín Pugliese se encuentra nuevamente en Las Grutas presentando su exitoso show de stand up “El prócer del Stand Up”, en el marco de la temporada de verano. El comediante fue entrevistado en el programa "Veranìsimo", conducido por Huguex Cabrera, que se transmite por CN 24/7 Canal de Noticias, donde compartió detalles de su espectáculo, su vínculo con la ciudad y la movida cultural de la villa balnearia.

Durante la charla, Pugliese destacó su relación histórica con Las Grutas, a donde regresa desde 2014 y resaltó tanto sus playas como la propuesta teatral que se sostiene año tras año. “Para mí son de las mejores playas de la Argentina, pero hay que saber recorrerlas y entender el tema de las mareas”, comentó con su característico humor.

El artista se presenta en el Teatro de Las Grutas con funciones programadas a las 23:15 hasta el 15 de enero, ofreciendo un espectáculo que combina observaciones cotidianas, experiencias personales y situaciones típicas del verano grutense. “El stand up es una persona contándote sus verdades de frente, sin disfraces, y acá le sumamos todo lo que pasa en vacaciones”, explicó.

En la entrevista, Pugliese también valoró la respuesta del público, destacando que muchas personas repiten la experiencia y recomiendan el show a familiares y amigos. Además, remarcó la importancia de la propuesta cultural local, con una cartelera variada que incluye artistas de renombre nacional durante toda la temporada.

Con más de 25 años de trayectoria, Martín Pugliese es considerado uno de los pioneros del stand up en Argentina. Tras su paso por Las Grutas, continuará con funciones en Buenos Aires, Mar del Plata, Pinamar y otras ciudades del país, con la intención de incluir próximamente a Neuquén en su gira.

Mira la entrevista completa: