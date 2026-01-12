El Concejo Deliberante de San Antonio Oeste aprobó por unanimidad la puesta en vigencia del denominado menú turístico en Las Grutas, una iniciativa que busca moderar los precios en los locales gastronómicos durante lo que resta de la temporada 2026. La actualización del valor se realizó por primera vez desde 2019, tras un reclamo impulsado por empresarios del sector.

La medida surge en medio de cuestionamientos generalizados por el alto costo de comer en el balneario, una situación reconocida incluso por comerciantes del rubro. La ordenanza contempla la oferta de un menú a precio económico en restaurantes, pizzerías y bares, aunque a diferencia de años anteriores, su implementación no será obligatoria.

El debate se dio en un contexto de tensión entre los comerciantes que desarrollan su actividad durante todo el año y aquellos que abren solo en la temporada de verano. Los primeros advierten que los precios elevados de algunos emprendimientos temporarios impactan negativamente en la imagen del destino y desalientan el regreso de turistas.

En ese sentido, el presidente de la Cámara de Comercio de Las Grutas, Walter Sequeira, señaló que existen casos de precios excesivos que generan malestar entre los visitantes y terminan afectando a todo el sector. “La gente se va molesta y eso nos perjudica a todos”, afirmó.

El concejal Fabrio Mirano, autor del proyecto, explicó que el menú turístico incluirá un plato principal, una bebida y un postre, con un valor máximo de 25 mil pesos. Según indicó, actualmente no existen propuestas similares a ese precio en la mayoría de los locales gastronómicos. Desde el sector comercial destacaron que el costo del menú se acerca al valor de una minuta en restaurantes que funcionan durante todo el año, donde los precios son más equilibrados. Además, los locales que decidan adherir al programa podrán promocionarse a través de los canales oficiales del Municipio.

“El objetivo es que el turista se vaya satisfecho y quiera volver. Los precios abusivos dañan a Las Grutas como destino en el largo plazo”, concluyó Sequeira, uno de los principales impulsores de la actualización del menú turístico.