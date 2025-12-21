La cocina se convirtió en uno de los terrenos inesperados donde Maxi López logró destacarse en el último tiempo. Su paso por MasterChef Celebrity no solo mostró una faceta más relajada y cercana del exfutbolista, sino que también despertó un interés genuino por las recetas y los platos tradicionales. Ahora, lejos de los estudios y en plena previa navideña, decidió lucirse con uno de los clásicos de las Fiestas: el vitel toné.

Desde la intimidad de su casa, Maxi López compartió un video en el que se lo ve cocinando con naturalidad y sin poses, fiel a su estilo espontáneo. Mientras se toma un descanso de la exposición televisiva y acompaña a su familia, el exjugador aprovechó para practicar una preparación que nunca falta en la mesa de Navidad.

Al comenzar, fue directo y sin vueltas. “Estoy haciendo un vitel toné, un clásico de navidad”, explicó, dejando en claro que se trata de una receta infalible para estas fechas. Y, con humor, sumó la razón detrás de la elección: “Hay que practicar para cuando después vuelva el programa, no digan que uno no practica”.

Para esta versión, Maxi López parte de una base sencilla y tradicional. El protagonista es el peceto, cocido a fuego lento hasta lograr una carne tierna y fácil de cortar en láminas finas. Mientras la carne se enfría, se prepara la salsa, el corazón del vitel toné, que define el sabor final del plato.

En el video, el exfutbolista muestra los ingredientes con total frescura y sin solemnidad. “Tenemos el peceto, tengo la salsa, y tengo estas cositas verdes que no sé cómo se llaman, pero quedan lindas”, comentó entre risas, en referencia a las hierbas y guarniciones que le dan el toque final al plato.

La salsa, como manda la receta clásica, se arma con una base cremosa y suave, ideal para cubrir la carne sin tapar su sabor. El secreto está en lograr una textura pareja y dejar reposar el plato en frío, para que todos los sabores se integren bien antes de servir.

En medio de la grabación, la escena se vuelve aún más cotidiana cuando responde a una voz que lo llama fuera de cámara. “¿Wanda Solange? sí, estoy cocinando. No, no estoy haciendo el lunch, estoy haciendo un vitel toné”, dice, antes de retomar la preparación con una frase simple que resume el espíritu del momento: “Bueno, sigo porque el tiempo no se va a perder”.

El resultado es un vitel toné clásico, pensado para compartir en familia y disfrutar sin complicaciones. Lejos de las técnicas complejas o las vueltas gourmet, Maxi López apuesta por una receta accesible, ideal para quienes quieren lucirse en Navidad con un plato tradicional y rendidor.

Así, entre práctica, humor y cocina casera, Maxi López demuestra que el vitel toné también puede prepararse sin estrés y con mucho disfrute. Una receta simple, con sello personal, perfecta para sumar a la mesa navideña y repetir cada año.