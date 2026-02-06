El Gobierno enviará al Congreso el acuerdo comercial con Estados Unidos para que sea tratado en marzo, tras la firma realizada en Washington por el canciller Pablo Quirno. El entendimiento forma parte de la estrategia de alineamiento político y económico con la administración de Donald Trump y llega después de meses de negociaciones técnicas con la Oficina del Representante Comercial de EE.UU.

En la Casa Rosada aseguran que el proyecto será debatido durante las sesiones ordinarias y que, en caso de sancionarse, se implementará por etapas. Reconocen, sin embargo, que algunos puntos generan resistencias dentro del gabinete y podrían demorar su puesta en marcha plena.

Entre los compromisos más sensibles figuran la prohibición de importaciones de bienes producidos con trabajo forzoso, sobre la cual aún no se definió qué estándar internacional se aplicará, y los cambios estructurales en materia de propiedad intelectual, que implicarían modificaciones en la Ley de Patentes vigente. Por ahora, el Ejecutivo descarta avanzar en reformas inmediatas en ese terreno.

El oficialismo también envió al Congreso el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, que comenzará a tratarse en sesiones extraordinarias de febrero. En el entorno presidencial aseguran contar con los votos necesarios para aprobar ambos convenios.

En paralelo, el Gobierno espera que la relación con Estados Unidos impulse inversiones en sectores estratégicos como litio, uranio, petróleo, gas, energía hidroeléctrica e inteligencia artificial. Además, Quirno firmó un acuerdo de entendimiento sobre minerales críticos, mientras que el presidente Javier Milei viajará la próxima semana a la residencia de Trump en Mar-a-Lago.