La figura de Germán Martitegui volvió a quedar en el centro de la discusión mediática a partir de una reacción que no pasó desapercibida. En medio de los debates recurrentes sobre el clima interno de MasterChef Celebrity y el rol del jurado, el chef fue consultado por un conflicto del pasado con Rocío Marengo y respondió con una frase tajante que muchos interpretaron como descalificadora.

El episodio se dio durante una nota con Intrusos (América TV), donde Germán Martitegui intentó, en un primer momento, bajarle el tono a las versiones de enfrentamientos dentro del reality. Según explicó, el ambiente que se vive puertas adentro dista bastante de la imagen de tensión que suele circular en los programas de espectáculos. “El clima que hay dentro del estudio es de mucha diversión. Yo casi que no tengo contacto con ellos. Los tres personajes nuestros (de los jurados) se retroalimentan, uno termina siendo lo que la gente espera que Martitegui jurado haga. De hecho, cuando me ven bueno, me paran por la calle y me dicen ‘eh, estás muy bueno’. Yo creo que es más divertido ver un malo que un bueno. A mí me divierte”, señaló.

Sin embargo, esa explicación dio pie a una pregunta incómoda. Al recordarle la histórica pelea con Rocío Marengo —quien en su paso por el programa rompió en llanto tras duras devoluciones— y al mencionarle que la mediática habría vuelto a hablar mal de él, Germán Martitegui dejó de mostrarse conciliador y respondió con una frase que encendió la polémica. “Me estás hablando de una participante entre 175. Marengo no la pasó bien nunca en ningún lado. No me hagan hablar. Ella suele ser peleadora”, lanzó, sin filtros.

El comentario cayó mal en redes sociales, donde muchos usuarios consideraron que el chef no solo reavivó un conflicto viejo, sino que además expuso una mirada personal sobre Rocío Marengo que excede lo estrictamente gastronómico. Para varios, la frase funcionó como una descalificación directa que contradice su discurso de neutralidad.

Ante el revuelo, Germán Martitegui intentó aclarar su postura y marcar límites sobre su rol dentro del certamen. “Yo no me peleo con nadie, hablo desde una posición más que nada de los platos, y creo que nunca le dije nada personal a nadie, y si lo dije, pido perdón, pero me parece que no”, sostuvo, buscando despegarse de las acusaciones de maltrato.

Aun así, el daño ya estaba hecho. La mención a Rocío Marengo volvió a instalar un debate que se repite temporada tras temporada: hasta qué punto las devoluciones del jurado son técnicas y cuándo se transforman en comentarios personales. La propia trayectoria de Martitegui, marcada por un estilo filoso y exigente, suele alimentar esa discusión.

El chef también hizo referencia a otros participantes que se fueron molestos del programa y que volverán a cruzarse en instancias como el repechaje, al que definió con ironía. “‘No me callo más’ se llama el repechaje”, dijo entre risas, reforzando la idea de que no piensa moderar su forma de decir las cosas.

Así, Germán Martitegui volvió a quedar en el ojo de la tormenta. Su reacción frente al recuerdo del conflicto con Rocío Marengo no solo reavivó una pelea del pasado, sino que dejó expuesto, una vez más, el costado más confrontativo de uno de los jurados más temidos de MasterChef Celebrity.