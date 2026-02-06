Pasadas las 21.50 de esta primera noche de la Fiesta Nacional de la Confluencia comenzó el sorteo de los primeros premios para quienes compraron la rifa con anticipación. Entre los premios se encuentran: monopatines, motos, Toyota Yaris 0km, Toyota Hilux 0km 4x4 y la novedad de esta edición, una vivienda prefabricada Roca.

Como cada año, la jefa de Gabinete María Pasqualini toma el mando del escenario en el momento del sorteo para anunciar a los afortunados de la noche. Cabe recordar que la propuesta está avalada por el Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN), el ECyDENSE y el gobierno provincial.

El primer sorteo de esta noche fue un monopatín eléctrico Segway, la ganadora fue una mujer, Shirley Desireé. El segundo sorteado fue una motocicleta eléctrica Super Soco, que la ganó Pablo Valdez. En cuanto al auto Toyota Yaris color blanco, ganó Miguelina Ailín Marinao.

Los ganadores no se hicieron presentes en el escenario, aunque serán notificados para poder retirar sus premios.

En cuanto a la vivienda industrializada, se sorteará el último día del evento, el domingo 8 de febrero, y aún hay tiempo para participar. La inscripción se realiza de manera presencial dentro del predio: “la inscripción al sorteo es en el predio, en la fiesta, quienes ingresen por calle Río Negro, encontrarán el stan de Viviendas Roca”, detalló Pasqualini.

La última jornada, además de esto, también se entregará una moto, un monopatín y la camioneta 4x4 0km.