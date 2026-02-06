Un siniestro vial se registró durante la tarde de este jueves sobre la Ruta Provincial 7, en cercanías del desvío a la nueva rotonda, en el sector conocido como Batería 3, una zona de alto tránsito vinculada a la actividad hidrocarburífera de Vaca Muerta.

Según la información oficial, en el hecho estuvieron involucrados tres vehículos:

un camión ,

un automóvil ,

y una camioneta.

Traslados preventivos al hospital de Añelo

De manera preventiva, personal de emergencias dispuso el traslado al Hospital de Añelo de:

un menor de edad ,

su madre ,

y el conductor de la camioneta.

El objetivo fue realizar una evaluación médica más completa. De acuerdo a lo informado, ninguna de las personas presentaría lesiones de gravedad.

Intervención policial y de emergencias

En el lugar del accidente se presentaron:

efectivos de la Comisaría Décima ,

Bomberos Voluntarios de Añelo ,

y personal del SIEN (Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén).

Las tareas incluyeron la asistencia a los involucrados y el ordenamiento del tránsito sobre la Ruta 7, que se vio parcialmente afectado mientras se desarrollaban los procedimientos de seguridad.