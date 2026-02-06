¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 05 de Febrero, Neuquén, Argentina
Policiales

Triple colisión en un sector clave de Vaca Muerta generó alarma en la Ruta 7

Un choque ocurrió este jueves por la tarde sobre la Ruta 7, a la altura del desvío hacia la nueva rotonda del sector Batería 3. Un camión, un automóvil y una camioneta colisionaron y tres personas fueron trasladadas al hospital de Añelo.

Por Nicolás Alvarez

Jueves, 05 de febrero de 2026 a las 22:12
Foto: Chañar digital.

Un siniestro vial se registró durante la tarde de este jueves sobre la Ruta Provincial 7, en cercanías del desvío a la nueva rotonda, en el sector conocido como Batería 3, una zona de alto tránsito vinculada a la actividad hidrocarburífera de Vaca Muerta.

Según la información oficial, en el hecho estuvieron involucrados tres vehículos:

  • un camión,

  • un automóvil,

  • y una camioneta.

Traslados preventivos al hospital de Añelo

De manera preventiva, personal de emergencias dispuso el traslado al Hospital de Añelo de:

  • un menor de edad,

  • su madre,

  • y el conductor de la camioneta.

El objetivo fue realizar una evaluación médica más completa. De acuerdo a lo informado, ninguna de las personas presentaría lesiones de gravedad.

Intervención policial y de emergencias

En el lugar del accidente se presentaron:

  • efectivos de la Comisaría Décima,

  • Bomberos Voluntarios de Añelo,

  • y personal del SIEN (Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén).

Las tareas incluyeron la asistencia a los involucrados y el ordenamiento del tránsito sobre la Ruta 7, que se vio parcialmente afectado mientras se desarrollaban los procedimientos de seguridad.

