Un siniestro vial se registró durante la tarde de este jueves sobre la Ruta Provincial 7, en cercanías del desvío a la nueva rotonda, en el sector conocido como Batería 3, una zona de alto tránsito vinculada a la actividad hidrocarburífera de Vaca Muerta.
Según la información oficial, en el hecho estuvieron involucrados tres vehículos:
-
un camión,
-
un automóvil,
-
y una camioneta.
Traslados preventivos al hospital de Añelo
De manera preventiva, personal de emergencias dispuso el traslado al Hospital de Añelo de:
-
un menor de edad,
-
su madre,
-
y el conductor de la camioneta.
El objetivo fue realizar una evaluación médica más completa. De acuerdo a lo informado, ninguna de las personas presentaría lesiones de gravedad.
Intervención policial y de emergencias
En el lugar del accidente se presentaron:
-
efectivos de la Comisaría Décima,
-
Bomberos Voluntarios de Añelo,
-
y personal del SIEN (Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén).
Las tareas incluyeron la asistencia a los involucrados y el ordenamiento del tránsito sobre la Ruta 7, que se vio parcialmente afectado mientras se desarrollaban los procedimientos de seguridad.