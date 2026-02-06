Respira el Atlético Madrid de Diego Simeone con su contundente victoria por 5 a 0 ante Betis de visitante en la ciudad de Sevilla por los cuartos de final de la Copa del Rey en donde hubo un par de tantos argentinos.

Por como viene la temporada, será el trofeo al cual aferrarse para los Colchoneros que quedaron muy lejos en las posiciones de La Liga (terceros a diez puntos de Barcelon) y todavía sueñan con la Champions, aunque deberán avanzar desde los playoffs que se vienen.

Ya en el primer tiempo la eliminatoria parecía definida porque la visita se fue al descanso con una ventaja de 3 a 0. Hancko a los 12, Giuliano Simeone a los 30 y Lookman a los 37 plasmaron en la red la superioridad de la formación que tuvo desde el arranque al arquero Juan Musso, además del hijo del entrenador.

Ya en el complemento ingresó Thiago Almada y Nahuel Molina, mientras que para Julián Álvarez no hubo minutos en medio de una mala racha para La Araña que lleva 11 encuentros de Liga sin poder marcar.

Cerró la cuenta

Almada pudo anotarse en las estadísticas goleadores del equipo a falta de 7 minutos, para sellar el resultado. Antes, a los 17 del complemento había ampliado el francés Antoine Griezmann. Al ex Vélez y Vasco da Gama se lo relacionó con una posible salida de Europa en el actual mercado de pases, pero, aunque no se trata de un titular indiscutible, siempre es una buena alternativa para el complemento en el conjunto de Madrid.

En el Betis, dirigido por Manuel Pellegrini y que viene quinto en la competencia local, fue titular el ex Vélez Valentín Gómez y el delantero Chimy Ávila, quién ha venido sonando en Boca en las últimas horas.