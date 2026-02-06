Un jubilado de 72 años fue asesinado a puñaladas en su casa de San Isidro, a pocas cuadras del Hipódromo, durante la madrugada del jueves. La víctima fue identificada como Víctor Cocozza, quien recibió al menos dos heridas con arma blanca en un ataque violento dentro de su vivienda.

El crimen ocurrió en la calle Jacinto Díaz al 1200, cuando al menos tres delincuentes ingresaron a la propiedad, lo sorprendieron y le robaron varias pertenencias. La investigación determinó que los ladrones escaparon con mochilas y bolsas, pero fueron detectados por el sistema de cámaras del municipio.

Cerca de las 0:45, operadores observaron a dos hombres y una mujer caminando de manera sospechosa por la calle Francia. Personal de la Patrulla Municipal intentó identificarlos, pero los tres huyeron. Uno fue detenido en el lugar y, durante la fuga, los delincuentes descartaron una mochila con documentación de Cocozza.

Al llegar a la vivienda, la policía encontró la puerta trasera abierta y la casa revuelta. En el primer piso hallaron el cuerpo del jubilado. La fiscal Cecilia Chaieb ordenó las pericias y la autopsia, que confirmaron el asesinato con arma blanca.

Hasta el momento, dos sospechosos fueron detenidos: un hombre con antecedentes por robo simple y una joven de 23 años que fue entregada por su propia familia. El tercer implicado continúa prófugo.