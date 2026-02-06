La Fiesta de la Confluencia ya está en marcha y la Isla 132 empieza a transformarse en el epicentro de la celebración más convocante del sur del país. Desde temprano, el público comenzó a llegar de manera sostenida al predio, que poco a poco se llena de música, colores y expectativa por los shows que marcarán la noche.

Foto (Anahí Cárdena)

Familias, grupos de amigos y fanáticos de distintos puntos de la ciudad y la región avanzan por los accesos y se acomodan frente al escenario, mientras el clima festivo se hace sentir en cada rincón de la isla. El murmullo del público, los primeros bailes y los celulares en alto anticipan una jornada que promete ser multitudinaria.

Foto (Anahí Cárdena)

La propuesta de la Confluencia va mucho más allá de los recitales. Los espacios gastronómicos, los puestos de cerveza, los tragos y las múltiples opciones para comer y disfrutar se convierten en puntos de encuentro constantes, aportando al espíritu de una verdadera ciudad festivalera al aire libre.

Foto (Anahí Cárdena)

Con el predio cada vez más colmado y el público haciéndose sentir, la Fiesta de la Confluencia vuelve a confirmar su poder de convocatoria y su lugar como uno de los eventos culturales más importantes del calendario nacional. La noche recién empieza, pero la Isla 132 ya vibra al ritmo de la gran fiesta neuquina.