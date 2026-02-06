Facundo Ávila, exarquero de Cipolletti, fue incorporado por River Plate como entrenador de arqueros en las divisiones inferiores del club de Núñez. Su llegada se da en el marco del fortalecimiento del área formativa, uno de los pilares estratégicos del proyecto deportivo de la institución millonaria.

Ávila integra el Departamento de Arqueros de River, que está a cargo de Alberto “Tato” Montes, actual entrenador de arqueros del plantel profesional que conduce Marcelo Gallardo. Dentro de esa estructura, cumple el rol de entrenador principal de arqueros de 7ª, 8ª y 9ª división, trabajando directamente en la formación técnica y conceptual de los juveniles.

“Estoy trabajando dentro del Departamento de Arqueros de River, que está a cargo de Alberto Tato Montes, y me desempeño como entrenador principal de arqueros de 7ma, 8va y 9na división. Ya llevo tres semanas trabajando en el club”, explicó Ávila a Mejor Informado.

Presente en plena pretemporada

Actualmente, el entrenador se encuentra abocado a la pretemporada de las divisiones juveniles en la localidad bonaerense de General Villegas, lo que limita su actividad pública.

“En este momento estoy de pretemporada en General Villegas, provincia de Buenos Aires, donde están la 8va y la 9na”, señaló.

Trayectoria y vínculo con el Alto Valle

Ávila tuvo un paso destacado como jugador por Cipolletti, institución en la que logró consolidarse dentro del fútbol regional. Oriundo de la provincia de Chubut, arribó al Alto Valle en condición de jugador libre tras completar su etapa formativa en Chacarita Juniors.

Su llegada al club albinegro se produjo luego de una prueba para futbolistas libres realizada en el predio del club. En aquel contexto, Domingo Perilli, por entonces entrenador del plantel superior, decidió sumarlo al equipo, dando inicio a un recorrido que lo vinculó definitivamente con la región.

Formación y desarrollo de arqueros

En paralelo a su carrera profesional, Ávila dirige un colegio de arqueros en Neuquén y Cipolletti, donde participan cerca de 300 chicos en procesos de formación deportiva. Esa experiencia fue uno de los aspectos valorados para su incorporación al cuerpo técnico de River Plate.

Reencuentro profesional en Núñez

La llegada al club de Núñez también representa un reencuentro profesional con Alberto "Tato" Montes, quien fue entrenador de Ávila durante su etapa como jugador en Chacarita Juniors.

Impacto regional

Desde el ámbito del fútbol regional destacaron la convocatoria como un reconocimiento al trabajo formativo desarrollado en el Alto Valle, ya que un profesional con recorrido local se incorpora a una institución de proyección internacional y fuerte tradición en el desarrollo de talentos juveniles.