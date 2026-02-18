Una detonación sacudió la cuadra y, en cuestión de minutos, la vivienda quedó envuelta en llamas. Esteban “Bam Bam” Morais, ganador de Gran Hermano 2007, perdió todo en un incendio que arrasó su casa en zona norte del Gran Buenos Aires. Lo que quedó fue humo, escombros y una explicación técnica que todavía intenta procesar.

El ex participante atribuye el origen a trabajos eléctricos realizados en la calle. Según su reconstrucción, el problema no empezó dentro de su hogar, sino en la manipulación de un poste de luz. Así lo detalló: "vino la gente de la compañía de electricidad a la cuadra, no a mi casa, a cambiar un poste de luz. Cuando cambian el poste, se ve que al sacarlo tocan la línea de luz y eso hace que corten el neutro. Cuando lo cortan te entran 500 wats a tu casa”.

La sobrecarga habría generado una reacción en cadena en los electrodomésticos. Uno de los televisores fue el primero en arder y el fuego se expandió con rapidez. En ese contexto, Esteban “Bam Bam” Morais recordó el instante que cambió el destino de su familia.

"Eso me quemó todo. Y uno de los televisores se prendió fuego de tanta tensión que recibió. En esa pieza duerme la siesta mi hija y yo ese día la iba a acostar y, gracias a Dios, ella me dijo 'papi, no. Vamos a dar una vuelta en el cochecito'”. Esa decisión alteró el desenlace.

El paseo improvisado terminó siendo crucial. “Quería dormir en el cochecito entonces la puse y la llevé cuatro cuadras. Se quedó dormida y cuando vuelvo mi casa estaba prendida fuego. Se prendió literal, empezó con fuego y después explotó. Saltaron vidrios hasta la vereda de enfrente. Se quemó todo”, relató.

La escena posterior fue devastadora: habitaciones consumidas, mobiliario destruido y pérdidas económicas considerables. Bam Bam aseguró que la empresa eléctrica reconoció lo sucedido y que iniciará acciones legales para que se cubran los daños materiales.

“La gente de la empresa eléctrica dice que se va a hacer cargo. Me tengo que ir a presentar con mis abogados. Menos mal que no estábamos ahí. Se me eriza la piel de solo pensarlo y que mi hija podía estar ahí. Terrible. Solo mi casa se prendió. En plata perdí una fortuna porque hay un montón de cosas. Tenía todo en la oficina, no solo las cosas materiales, ahorros, tenía todo”, expresó esperanzado.