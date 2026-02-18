¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 18 de Febrero, Neuquén, Argentina
Se descartó el peligro

Casi 150 evacuados por supuesto riesgo de derrumbe en un edificio de Buenos Aires

Testigos dijeron haber sentido temblores por lo cual se activó el protocolo preventivo de evacuación, aunque luego se descartó que exista riesgo.

Por Maite Arana

Maite Arana
Miércoles, 18 de febrero de 2026 a las 15:44
Foto Noticias Argentinas.

Esta tarde de miércoles se evacuaron alrededor de 148 personas por el supuesto riesgo de derrumbe en un edificio anexo al Teatro Cervantes, en calle Libertad 819 de Buenos Aires.

Según Noticias Argentinas, las autoridades realizaron una inspección de emergencia por presuntas vibraciones en el sistema de ventilaciones del décimo piso de la estructura.

Bomberos de la Ciudad y personal del SAME evacuaron a 148 vecinos, al tiempo que se implementó un corte total del tránsito en la avenida Córdoba y Cerrito. Eran 65 mujeres, 47 hombres y otras 36 personas sin identificar.

Testigos afirmaron haber sentido temblores en el inmueble y además se sospechó de un peligro de desmoronamiento, aunque se descartó esa hipótesis.

El titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), Alberto Crescenti, coordinó el procedimiento junto a los brigadistas en la zona.

