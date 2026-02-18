Paro nacional: cómo afecta a los usuarios de CALF en Neuquén

La Cooperativa CALF comunicó a sus asociados y usuarios que el jueves 19 de febrero no brindará atención al público en la Sede Central ubicada en Mitre 609, en la ciudad de Neuquén, ni en sus delegaciones.

La medida se debe a la adhesión del Sindicato de Luz y Fuerza de Neuquén y Río Negro y otros gremios nucleados en la Central Sindical al paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo.

Qué servicios funcionarán con normalidad

Guardia de Reclamos y Emergencias

Desde la cooperativa se informó que la “Guardia de Reclamos y Emergencias” desarrollará sus tareas con normalidad durante la jornada de paro.

Servicio Solidario de Sepelios

El “Servicio Solidario de Sepelios” también mantendrá su funcionamiento habitual, garantizando la prestación para los asociados.

Terminales de autoservicio

Las terminales de autoservicio estarán disponibles para quienes deseen abonar sus facturas, pese a la suspensión de la atención presencial.