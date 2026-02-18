Un auto volcó este miércoles por la tarde en la Ruta 48, a la altura del ingreso a Cerro Colorado. Como resultado tres personas chilenas resultaron con traumatismos.

El vehículo involucrado, un Toyota, volcó por razones que aún se desconocen, provocando lesiones en sus tres ocupantes, de nacionalidad chilena.

Dos móviles de bomberos voluntarios de San Martin de los Andes, personal de la División Transito de la Policia de Neuquen y una ambulancia del Servicio Integral de Emergencia de Neuquen (SIEN) con personal que atendió a las tres personas estuvieron en la cobertura del accidente.

Los tres ocupantes fueron atendidos por traumatismos varios y trasladadas para su evaluación médica. El tránsito en la zona se vio parcialmente afectado mientras se realizaban las tareas de asistencia y seguridad.