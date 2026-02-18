Este miércoles 18 la División Antinarcóticos Zapala llevó adelante un operativo de control vehicular e identificación de personas en el marco de las acciones preventivas vinculadas a la Ley 23.737, con énfasis en la detección temprana de estupefacientes.

El procedimiento se desarrolló entre las 11 y las 13:20 sobre la Ruta Nacional N° 22, a la altura del paraje El Cristo, uno de los principales accesos a la ciudad de Zapala.

Destacaron que los controles forman parte de una estrategia sostenida que abarca rutas, accesos urbanos y diversos espacios públicos, con el objetivo de reforzar la prevención y la seguridad ciudadana.

Como resultado del operativo, se identificaron 20 vehículos y 26 personas, sin registrarse pedidos de captura vigentes. Asimismo, se realizaron 12 inspecciones de seguridad adicionales, en línea con los protocolos establecidos.

Una de las intervenciones fue de un vehículo que ingresaba a la localidad. Allí le ordenaron detenerse y el can detector “NAI” realizó una inspección externa del rodado, efectuando un marcaje pasivo en la puerta del acompañante.

Con la precisión y entrenamiento del can, se procedió a una verificación que derivó en la entrega voluntaria de un frasco con sustancia vegetal, la cual fue secuestrada conforme a la normativa vigente.

El involucrado fue debidamente notificado e imputado, tras la correspondiente comunicación con el asistente letrado interviniente