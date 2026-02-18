En la jornada de miércoles, uno de los partidos más atractivos será la visita del Atlético Madrid al Brujas por la ida de los octavos de la Champions League. El Colchonero llega a esta instancia luego de una serie irregular de resultados: goleó 4-0 al Barcelona por Copa del Rey, pero el pasado fin de semana cayó 3-0 ante Rayo Vallecano por La Liga, y afronta este duelo ante los belgas con el objetivo de llevarse un buen resultado para España, donde definirá la serie en el Estadio Metropolitano. Por ahora, es empate 2-2.

Brujas 2-2 Atlético, los goles

El conjunto español encontró la ventaja rápido en el partido gracias a un penal de Joaquin Seys. El defensor del Brujas impactó con el brazo una pelota que caía en el área y el árbitro Glenn Nyberg sancionó la pena máxima después de ser llamado por el VAR para revisar la acción. Álvarez se hizo cargo del tiro y la colocó sobre el palo izquierdo de Simon Mignolet para poner el 1-0.

Sobre el final de la primera parte llegó el segundo, también con intervención del Araña, que tiró un córner desde la izquierda que se cerró contra el área y Ademola Lookman aprovechó la pasividad de los locales para arremeter y tocarla al gol, aumentando la distancia para el conjunto de Simeone.

Sin embargo, el encuentro se complicó para el Colchonero en la segunda mitad. Luego de un córner, la pelota le quedó a Nicolò Tresoldi, que cabeceó desde el área chica generando una gran tapada de Jan Oblak. Sin embargo, en el rebote llegó Raphael Onyedika para empujarla y establecer el descuento local.

El impacto del descuento pegó duro a un Atlético que no la pasaba bien en el partido, y el Brujas creyó en un empate que finalmente conseguiría a los 15 minutos de la segunda mitad. Mamadou Diakhon desbordó por izquierda y sacó un centro para el anticipo de Tresoldi, que le ganó a su marcador y a la salida de Oblak para hacer estallar a todo el estadio Jan Breydel, que festejó la resurrección de su equipo.

Oblak salvó al Colchonero

En un momento complicado del partido, el arquero esloveno apareció para sostener el cero en el arco del Atlético. Un error de Marcos Llorente al intentar un pase largo en su área le quedó a Tresoldi, que ensayó una media vuelta de derecha que se metía pero Oblak sacó una mano salvadora para conservar el 1-0.

Formaciones

Brujas: Simon Mignolet; Kyriani Sabbe, Brandon Mechele, Joel Ordóñez, Joaquin Seys; Raphael Onyedika, Aleksandar Stankovic, Hans Vanaken; Mamadou Diakhon, Christos Tzolis, Nicolò Tresoldi.

Atlético Madrid: Jan Oblak; Nahuel Molina, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Koke, Marcos Llorente; Giuliano Simeone, Antoine Griezmann, Ademola Lookman; Julián Álvarez.

Estadio: Jan Breydel.

Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia).

La previa

Los conducidos por Diego Simeone culminaron en el 14° lugar de la tabla de posiciones de la fase liga, con 13 puntos. Para este encuentro el Cholo contará con Julián Álvarez, Giuliano Simeone (los dos que serían titulares hoy), Thiago Almada, Nahuel Molina y Juan Musso. Por su parte, Nicolás González no estará presente por una lesión muscular que sufrió el último fin de semana.

El conjunto belga se clasificó a esta instancia del torneo más importante de Europa a nivel de clubes tras quedar en el 19° puesto de la clasificación general. Si bien arrancaron la última fecha afuera de los clasificados a playoffs, lograron avanzar de ronda gracias a una contundente goleada por 3-0 frente a Olympique de Marsella en la última fecha.