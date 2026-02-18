A pedido de la fiscal del caso Rocío Rivero y tras el juicio, un hombre acusado por intentar asesinar a otro, fue declarado penalmente responsable por unanimidad. El hecho fue cometido en enero de 2025, en un barrio de la ciudad de Rincón de los Sauces.

El condenado es Juan José Palomo, acusado por la fiscalía es homicidio simple en grado de tentativa y en carácter de coautor (artículos 79 y 42 del Código Penal).

Luego del debate, el tribunal colegiado que intervino en el juicio, que estuvo integrado por los jueces Lucas Yancarelli, Juan Guaita y Marco Lupica Cristo, avaló el pedido del Ministerio Público Fiscal y declaró la responsabilidad.

Según la teoría, el hecho ocurrió el 9 de enero cerca de las 6 de la mañana, en la intersección de las calles Rawson y Belgrano de Rincón de los Sauces.

La víctima regresaba de un boliche caminando junto a un grupo de amigos y, en ese contexto, Juan José Palomo lo interceptó, lo increpó y, sin mediar palabras, le clavó una puñalada en el cuello.

Luego de la agresión, el acusado se dio a la fuga corriendo e ingresó a su domicilio, ubicado cerca del lugar del hecho. Además se fue con el cuchillo, que utilizó al atacar a la víctima.

Por la lesión, la vida del joven agredido estuvo en peligro, fue intervenido quirúrgicamente y estuvo internado en el hospital Castro Rendón de la capital provincial.