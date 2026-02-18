Un clip viejo, subido como quien tira una perlita, devolvió a Marixa Balli a sus primeros minutos de televisión masiva. En redes circula un fragmento de Ritmo de la Noche, cuando ella tenía 20 años, y el archivo reactivó dos cosas a la vez: el asombro por la imagen de época y el recuerdo de Marcelo Tinelli alrededor de esa escena.

El recorte lo difundieron cuentas de archivo y nostalgia, esas que rescatan gemas de la TV noventosa. En el video, Marcelo Tinelli presenta una sección que funcionaba como vidriera para modelos y aspirantes. El nombre era “La Diosa del Verano”, y el formato era simple: videos caseros, cartas y una presentación al aire que marcaba el tono.

En esa presentación, Marcelo Tinelli suelta una frase que hoy vuelve a repetirse como loop: “Miren lo que es esta diosa que mandó el video y la cartita, por favor”. Después, sin freno, suma otra línea que quedó pegada al recuerdo: “Sí que es una diosa espectacular. Tiene 20 años y es mona, muy mona”. El archivo muestra exactamente eso: impacto instantáneo.

La cámara enfoca a la joven en bikini, caminando por una playa, en un registro que hoy se mira con otra lupa. No hay producción sofisticada ni relato armado, solo una estética de época y una intención clara de mostrarse. En ese clima, ella deja una frase propia, de ambición y empuje: “Hay muchos que se asustan por verme avanzar en esto”.

Lo interesante es que el video no queda solo como curiosidad. Ese minuto televisivo, repetido y comentado, fue parte del trampolín que la acercó a nuevas apariciones y la sostuvo en el radar. Marixa Balli, con ese envión inicial, empezó a enlazar oportunidades en pantalla durante 1991 y a instalar su nombre en el circuito del espectáculo.

La viralización también reabre el capítulo más comentado de aquel entorno: la historia personal entre ella y Marcelo Tinelli. No hace falta ponerla en primer plano para que asome, porque el clip ya trae esa electricidad de fondo. La gente no solo mira el archivo, también busca pistas, guiños, contexto y qué quedó de aquel vínculo.

Hoy, décadas después, la escena funciona como espejo extraño: juventud, exposición y un conductor construyendo mito en vivo. Marixa Balli aparece en el video como una promesa que ya sabía hacia dónde quería ir, y el fragmento reaparece como recordatorio de que la TV no se apaga, solo cambia de plataforma. Y en redes, ese pasado vuelve a hablar.