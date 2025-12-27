La relación entre Wanda Nara y Martín Migueles quedó envuelta en el centro de la escena mediática luego de que trascendiera una versión que hablaba de un supuesto intento de engaño. El tema tomó fuerza cuando se conocieron mensajes privados que comprometerían al empresario, generando un fuerte revuelo en redes y programas de espectáculos.

Todo comenzó cuando Yanina Latorre, al aire de SQP, contó que Martín Migueles habría intentado retomar contacto con Claudia Ciardone, su ex pareja. Según relató la panelista, el vínculo entre ambos había terminado tiempo atrás, luego de que la modelo descubriera que él mantenía relaciones en simultáneo con otras personas.

Los chats filtrados no tardaron en viralizarse. En ellos, Martín Migueles le escribió a Claudia Ciardone con un tono cercano: “¿Cómo viene tu semana?” y luego avanzó con una invitación directa para verse. El intercambio generó sorpresa por el momento en el que ocurrió, dado el alto perfil mediático de su actual relación.

Lejos de mostrarse receptiva, Claudia Ciardone respondió de manera tajante. En su mensaje, le advirtió sobre la exposición pública y el riesgo de involucrarse en un escándalo, haciendo referencia directa al nivel de visibilidad que tiene Wanda Nara y al impacto que podría tener cualquier movimiento sospechoso.

Durante varias horas, el silencio de Wanda Nara y Martín Migueles fue interpretado como una señal de alarma. Sin aclaraciones ni desmentidas, las versiones de crisis comenzaron a multiplicarse, alimentadas por el hermetismo de la pareja frente a un tema tan sensible.

Sin embargo, la calma llegó de la mano de las redes sociales. Wanda Nara decidió romper el silencio con una historia en su cuenta de Instagram que fue leída como una respuesta directa a los rumores que circulaban desde hacía horas.

En la imagen se lo ve a Martín Migueles sentado en un avión privado, listo para despegar. Junto a la postal, Wanda Nara escribió un simple “Chau” acompañado por la bandera de Uruguay, dejando en claro que estaban viajando juntos y que no había lugar para especulaciones.

Sin necesidad de dar explicaciones extensas ni emitir comunicados, la mediática eligió una reacción sutil pero contundente. Para muchos, esa publicación fue suficiente para desactivar cualquier versión de separación y demostrar que, al menos por ahora, la relación sigue en pie.