Martín Migueles intentó seducir a una famosa modelo a escondidas de Wanda Nara: “Quiero verte”

La felicidad de Wanda Nara por sus primeros meses de noviazgo con Martín Migueles parece haber entrado en una zona de turbulencias luego de que se conocieran versiones que comprometen al empresario. Lo que se mostraba como una etapa de entusiasmo y estabilidad ahora quedó atravesado por rumores de engaño que siembran dudas sobre la solidez del vínculo.

La información salió a la luz a través de Yanina Latorre en el programa SQP, emitido por América TV, donde se revelaron detalles de un supuesto intento de seducción por parte de Martín Migueles hacia una reconocida modelo. Según la panelista, el episodio habría ocurrido mientras la relación con Wanda Nara ya estaba consolidada.

La mujer en cuestión sería Claudia Ciardone, ex participante de Gran Hermano y recordada también por su fugaz romance con Ricardo Fort. De acuerdo a lo contado al aire, Migueles habría retomado el contacto con ella luego de un tiempo sin diálogo, apelando incluso a un intermediario para lograr que lo desbloquee.

“Él reapareció y le dijo que no le gustó quedar mal con ella”, relató Yanina Latorre, quien además leyó parte del supuesto chat. En los mensajes, Martín Migueles habría escrito frases como: “¿Cómo viene tu semana?” y luego avanzó con una invitación directa: “¿Querés verme? ¿Podés? Quiero verte”.

La respuesta de Claudia Ciardone fue tajante y buscó marcar un límite. Según se escuchó en el programa, la modelo le habría advertido sobre la exposición mediática de Wanda Nara y el riesgo innecesario de generar un escándalo en un momento delicado para la pareja.

A pesar de la negativa, Migueles insistió y hasta le habría enviado la dirección de su casa en Nordelta. Lejos de acceder, Ciardone intentó cerrar la charla en buenos términos, aunque él volvió a pedirle un encuentro para “tomar un café”, demostrando persistencia.

Siempre según el relato televisivo, los mensajes no habrían sido aislados. Claudia Ciardone aseguró que el empresario le escribe desde hace aproximadamente un mes, incluso durante las últimas semanas, cuando la relación con Wanda Nara estaba cerca de cumplir seis meses.

Además, se recordó el pasado conflictivo entre Claudia Ciardone y Martín Migueles, quienes habrían salido durante tres meses hasta que ella descubrió que él veía a otras mujeres en simultáneo. Un historial que hoy vuelve a cobrar relevancia y pone bajo la lupa el presente sentimental del empresario.