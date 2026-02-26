La actividad aerocomercial en Argentina se ve afectada este jueves por un paro escalonado de controladores aéreos que impacta en distintas terminales del país, incluido el aeropuerto Presidente Perón de Neuquén, donde ya se registran demoras y modificaciones en vuelos programados.

La medida fue dispuesta por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y consiste en interrupciones del servicio por franjas horarias que afectan los despegues. Para este jueves 26 de febrero, el cese de actividades se desarrolla entre las 15 y las 18 horas, con afectación total de la aviación.

Como consecuencia del conflicto, Aerolíneas Argentinas debió cancelar dos vuelos y modificar los horarios de otros 87 servicios nacionales e internacionales, lo que impacta en aproximadamente 9.000 pasajeros. Desde la compañía señalaron que las reprogramaciones buscan sostener la operación y minimizar cancelaciones, aunque advirtieron que pueden registrarse inconvenientes en los planes de viaje.

En Neuquén, algunas partidas previstas para la jornada presentan demoras debido al efecto cascada que genera la medida sindical en toda la red aérea nacional.

Vuelos con demoras desde Neuquén

Según la información aeroportuaria, los siguientes vuelos de Aerolíneas Argentinas registran modificaciones este jueves: 14:15 destino Córdoba, 17:41 destino Salta y 21:45 destino Ezeiza

Las aerolíneas recomiendan a los pasajeros consultar el estado actualizado de sus vuelos a través de las aplicaciones oficiales o canales de atención antes de dirigirse al aeropuerto.

Por qué realizan el paro

El conflicto surge tras el fracaso de las negociaciones salariales entre el gremio y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), luego del vencimiento de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo.

ATEPSA reclama el incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo y una recomposición salarial que considera insuficiente frente al avance inflacionario. Aunque en agosto pasado se acordó un aumento del 15% en cuatro tramos, las conversaciones quedaron estancadas hacia fin de año y el conflicto volvió a escalar.

Al tratarse de una empresa pública, la definición salarial también depende de lineamientos de la Oficina Nacional de Empleo Público, uno de los puntos que traban la negociación.

Cómo continúa la medida

El cronograma de paros anunciado incluye nuevas interrupciones durante los próximos días:

Viernes 27: de 19 a 22 horas (afectación total).

Sábado 28: de 13 a 16 horas (aviación general y vuelos privados).

Domingo 1 de marzo: de 9 a 12 horas (vuelos comerciales nacionales).

Lunes 2 de marzo: de 5 a 8 horas (afectación total).

Durante las franjas de paro los controladores no reciben ni transmiten planes de vuelo, lo que provoca demoras y reprogramaciones que pueden extenderse más allá del horario de la medida.

No obstante, el gremio garantizó la operación de servicios esenciales, entre ellos vuelos sanitarios, emergencias, operaciones humanitarias, aeronaves de Estado y misiones de búsqueda y rescate.

Mientras continúan las gestiones para abrir una nueva instancia de diálogo, el impacto del conflicto ya se refleja en aeropuertos de todo el país y obliga a los pasajeros neuquinos a seguir de cerca la evolución de sus vuelos.