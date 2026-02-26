La recta final de MasterChef Celebrity ya es un hecho. Aunque en pantalla todavía quedan varios episodios por ver, la gran definición del reality de Telefe fue grabada en absoluto hermetismo y, como cada año, se realizaron dos finales alternativas para evitar filtraciones. Sin embargo, los nombres de los posibles ganadores ya salieron a la luz y generaron revuelo.

Fueron Paula Varela y Rodrigo Lussich quienes revelaron en vivo quiénes son los dos influencers que llegaron a la última instancia. “Se termina Mastertongo. Ya se grabó la final y los finalistas son Ian Lucas y La Reini”, lanzó Lussich sin vueltas, dejando en claro que la definición estará entre ellos dos.

La sorpresa fue doble, porque muchos daban como número puesto a Maxi López para pelear por el título. Sin embargo, según contaron en el ciclo, el exfutbolista quedó fuera antes de lo esperado. “La maldad que hicieron para no dejarlo llegar a la mitad sólo para desmentirnos a nosotros, porque nos inmolamos por él y se va el día anterior”, disparó Lussich.

El clima, lejos de ser festivo, habría estado cargado de tensión. “Se enojó mucho. De hecho, lo vamos a ver al aire en la final. Él estuvo todo el tiempo con mala cara, en el fondo”, aseguró el conductor, dejando entrever que el malestar de Maxi López será evidente cuando el programa salga al aire.

Como ya es tradición en MasterChef Celebrity, se grabaron dos desenlaces. “Y por supuesto se graban dos finales y tenés que fingir demencia. Fingís que ganaste, fingís que perdiste, lo cual es una cosa contranatura. Después van viendo cuál cassette que ponen”, explicó Rodrigo Lussich, revelando la dinámica secreta del ciclo.

Por su parte, Paula Varela aportó más detalles sobre la extensa jornada de grabación. “Fueron de 8 de la mañana a 8 de la noche, estuvieron casi todo el día grabando. Maxi es como que no aportó mucho, como que estaba enojado. De hecho, viste que se fue con un posteo diciendo ‘chau Argentina’”, contó la panelista.

Pero el momento más picante habría tenido como protagonista a Wanda Nara. “En un momento, Wanda lo mira a Maxi y le dice ‘Mirá que vos ya no sos mi favorito, ahora mi favorito es Ian’. Dicen que la cara de Maxi se desdibujó y que esto lo vamos a ver al aire. Supongo que no lo van a cortar”, cerró Varela. Ahora sólo resta esperar para saber si el ganador definitivo será Ian Lucas o La Reini, cuando finalmente se emita la gran final.