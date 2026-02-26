Christian Petersen volvió a pararse frente a cámaras después de atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida. El chef reapareció públicamente para presentar un nuevo especial en la señal El Gourmet y no pudo ocultar la emoción por regresar a la cocina tras la internación que lo mantuvo alejado de la actividad.

El proyecto que marca su retorno se titula La verdad de la milanesa, un programa dedicado a uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía argentina. La presentación se realizó en un evento especial donde Christian Petersen tomó la palabra y compartió cómo vivió este proceso de recuperación luego de la descompensación que sufrió en el volcán Lanín.

Frente a la prensa y colegas, dejó un mensaje que reflejó el impacto personal del episodio: “Quería agradecerles que estén acá. Como todos saben, vengo de pasar un accidente, y la verdad que volver a cocinar y volver a compartir con ustedes es muy lindo”. La frase condensó la gratitud y el alivio de volver a hacer lo que más lo identifica.

El especial se estrenará el 6 de marzo a las 18:30 y tendrá una duración de una hora. La propuesta recorre el origen de la milanesa, sus variantes regionales y los secretos para lograr la versión ideal, combinando visitas a restaurantes de alta gama con paradas en bodegones tradicionales. Christian Petersen vuelve así a un terreno que conoce en profundidad: el de la cocina argentina clásica.

La producción se integra a una línea de contenidos temáticos del canal que ya abordó otros íconos culinarios, reforzando la identidad gastronómica local. En ese contexto, Christian Petersen suma un nuevo capítulo a una trayectoria que siempre estuvo ligada a rescatar sabores populares y reinterpretarlos con mirada profesional.

El regreso no es solo televisivo. Después de haber estado internado y de atravesar días de incertidumbre, Christian Petersen vuelve con otra perspectiva. La milanesa funciona como excusa gastronómica, pero también como símbolo de continuidad. Esta vez, el aplauso no fue solo por el plato, sino por haber vuelto a estar ahí, de pie, frente a los fogones.