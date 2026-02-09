La actriz Graciela Alfano volvió a marcar tendencia en el verano 2026 y sorprendió a todos al compartir un video desde una playa nudista en Uruguay. Fiel a su estilo libre y provocador, la exvedette mostró parte de su escapada de descanso, donde se la vio disfrutando del sol, el mar y la naturaleza en un entorno de absoluta tranquilidad.

A través de su cuenta de Instagram, Graciela Alfano reflejó lo que definió como un momento de conexión total con el entorno. Arena, luz natural y silencio fueron parte del escenario elegido para relajarse lejos de la rutina, en una experiencia que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

En el posteo, la actriz describió el lugar con entusiasmo: “Hoy comparto con ustedes un lugar tan sorprendente como icónico! Enclavados en medio de la naturaleza pura, con visitas de colibríes y mariposas a toda hora, un ambiente de confort y lujo fabulosos!”, escribió junto a las imágenes.

Con su clásico toque de humor, Graciela Alfano agregó un detalle que encendió las redes: “Recompensas extra, muy cerca de la famosa playa nudista donde por supuesto revoleé la bikini al agua”. En el video se la ve al natural, caminando por la arena y disfrutando del momento, lo que generó una ola de elogios.

Los comentarios no tardaron en llegar y el posteo se llenó de halagos. “Qué hermosa diosa”, “Qué nivel de mujer”, “Bomba Grace”, “Qué bella como siempre” y “No podés ser tan diosa” fueron algunos de los mensajes que recibió Graciela Alfano, destacando su figura y actitud segura.

Meses atrás, la actriz había compartido su propia filosofía de vida bajo el concepto de “alfanizarse”, una idea que ella misma creó. “Alfanizarse es empoderarse a un nivel supremo. No es sólo lo externo que atrae, sino el gran magnetismo que viene de una mente segura y brillante”, explicó en ese entonces.

En esa línea, Graciela Alfano remarcó la importancia de no dejarse afectar por miradas ajenas: “La opinión ajena no te modifica. Nos importa más lo que opinamos del otro que lo que el otro opina de nosotras. Que digan lo que quieran, ¡seguís siendo un sol!”.

Finalmente, cerró con un mensaje de amor propio y autonomía personal que hoy vuelve a resonar tras su video viral: “Sos la put… ama de tu vida. Las decisiones las tomás vos. Nunca estás solo, estás con vos, la mejor compañía”.