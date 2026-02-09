Los príncipes británicos de Gales, Guillermo y Catalina, están "profundamente preocupados" por las revelaciones recientes en los archivos de Jeffrey Epstein, informaron medios británicos que citaron al vocero del Palacio de Kensington.

"Puedo confirmar que el príncipe y la princesa han estado profundamente preocupados por las continuas revelaciones. Sus pensamientos siguen enfocados en las víctimas", afirmó el vocero, según un informe de Xinhua al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Andrew Mountbatten-Windsor, anteriormente conocido como el príncipe Andrés, perdió su título real el año pasado debido a su asociación con el fallecido financiero y delincuente convicto sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

Medios de comunicación locales informaron que el ex príncipe se mudó a su residencia en Windsor la semana pasada, antes de lo previsto.

Las revelaciones recientes de los archivos de Epstein estuvieron conmocionando a la política británica en las semanas recientes y condujeron a la renuncia del exembajador británico en Estados Unidos Peter Mandelson al Partido Laborista y la dimisión del jefe del Gabinete del primer ministro, Morgan McSweeney.

