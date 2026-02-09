¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 09 de Febrero, Neuquén, Argentina
REALIZA BRITÁNICA

Las revelaciones del caso Epstein preocupan al príncipe Guillermo y a la princesa Catalina

Los príncipes de Gales se han mostrado "profundamente preocupados" por las informaciones que se han revelado sobre el caso de Epstein, que involucran a Andrés Mountbatten-Windsor, recientemente despojado de su título de príncipe de Inglaterra.

Por Redacción

Lunes, 09 de febrero de 2026 a las 14:29
Los príncipes británicos de Gales, Guillermo y Catalina, están "profundamente preocupados" por las revelaciones recientes en los archivos de Jeffrey Epstein, informaron  medios británicos que citaron al vocero del Palacio de Kensington.

"Puedo confirmar que el príncipe y la princesa han estado profundamente preocupados por las continuas revelaciones. Sus pensamientos siguen enfocados en las víctimas", afirmó el vocero, según un informe de Xinhua al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Andrew Mountbatten-Windsor, anteriormente conocido como el príncipe Andrés, perdió su título real el año pasado debido a su asociación con el fallecido financiero y delincuente convicto sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

Medios de comunicación locales informaron que el ex príncipe se mudó a su residencia en Windsor la semana pasada, antes de lo previsto.
Las revelaciones recientes de los archivos de Epstein estuvieron conmocionando a la política británica en las semanas recientes y condujeron a la renuncia del exembajador británico en Estados Unidos Peter Mandelson al Partido Laborista y la dimisión del jefe del Gabinete del primer ministro, Morgan McSweeney.
 

