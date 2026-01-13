La confirmación de la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada no alcanzó a asentarse cuando un dato inesperado comenzó a circular con fuerza. A pocas horas del anuncio, el nombre de Graciela Alfano apareció asociado a un contacto directo que, según ella misma relató, se produjo en plena madrugada y derivó en una invitación concreta.

La revelación se conoció en DDM, donde Graciela Alfano habló sin rodeos sobre el mensaje que habría recibido del expresidente. “Hoy a las 4 de la mañana me escribió, quedamos en ir a comer, así que seguramente nos veremos en el transcurso de esta semana”, contó al aire, y enseguida sumó un detalle que terminó de encender la sorpresa: “No sé si él escribió a las 4 de la mañana o a mí me volvió el wifi, pero yo lo recibí a esa hora”.

El dato impactó por el contexto inmediato. Mauricio Macri había confirmado la ruptura con Juliana Awada hacía menos de un día y, mientras el foco mediático seguía puesto en los motivos de la separación, el contacto con Grace introdujo una escena completamente distinta. La propia Alfano admitió que la noticia también la descolocó: “Me sorprendió porque, obviamente, yo no estoy al tanto de la vida amorosa de esta pareja, que es muy querida, pero a veces las cosas se terminan”.

Lejos de esquivar el tema, Graciela Alfano avanzó sobre el vínculo que la unió a Mauricio Macri en el pasado y que hoy vuelve a mencionarse. “Quedamos en ir a comer, me parece fabuloso, porque yo tuve un romance, ya lo he dicho, durante varios años con Mauricio y me encanta, es un hombre que me encanta”, expresó, dejando en claro que no se trata de un desconocido ni de un reencuentro casual.

La historia tuvo incluso un giro inicial de confusión. Según relató, el primer mensaje no le resultó del todo creíble. “Fue muy cómico porque yo no había reconocido el número y me había invitado a comer. Entonces, yo creí que era fake y le contesté cualquier cosa. Me dice: ‘No, soy yo’, y me deja un mensaje de voz. Todavía no había explotado esto de Juliana”, detalló, aludiendo al momento exacto en que se produjo el intercambio.

En el estudio, la conversación derivó inevitablemente hacia las posibilidades que se abren a partir de ese contacto. La conductora Marina Calabró fue directa al consultarle si estaba dispuesta a algo más que una cena. “¿Estás dispuesta a un approach, a una cuestión más íntima que una mera cena?”, preguntó sin vueltas.

Alfano no cerró ninguna puerta y respondió fiel a su estilo: “¿Por qué no? Pero Marinita, vos sabés cómo somos las sagitarianas, nosotros tenemos que esperar que pase y vemos qué sucede. Y si sucede, bueno, es posible que suceda, somos personas grandes, qué sé yo, no puedo decirte previamente qué puede pasar”.

Mientras Mauricio Macri mantiene silencio sobre el contacto y Juliana Awada continúa enfocada en su bajo perfil, las palabras de Graciela Alfano sumaron un capítulo inesperado a una separación que sigue generando derivaciones.