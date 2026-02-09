El mundo de la música pop volvió a sacudirse luego de una entrevista televisiva que dejó más preguntas que respuestas. En una charla íntima y sin filtros, Tini Stoessel sorprendió al hablar de los vínculos que más la lastimaron dentro de la industria y utilizó una palabra que encendió todas las alarmas: “víboras”. Aunque evitó dar nombres propios, en redes sociales y pasillos del espectáculo el foco se posó rápidamente sobre Emilia Mernes.

Durante la nota, Tini Stoessel se mostró distinta a la imagen habitual: más frontal, más cruda y visiblemente atravesada por experiencias que aún duelen. “Me hicieron concha”, lanzó sin rodeos, una frase poco común en su discurso público y que marcó el tono del relato. Esa sinceridad extrema fue interpretada por muchos como una necesidad de cerrar etapas y exponer heridas que llevaba tiempo guardadas.

Lejos de quedarse solo en una frase, la cantante profundizó sobre los destratos y decepciones que vivió con colegas. “Estoy harta. Me hicieron tan concha y me crucé con tantas víboras…”, dijo, dejando entrever que el daño no fue menor y que llegó desde personas cercanas dentro del ambiente musical. Esa confesión fue suficiente para que comenzara el juego de las especulaciones.

En ese contexto, el nombre de Emilia Mernes apareció con fuerza. Si bien también se mencionó a María Becerra, la mayoría de las teorías apuntaron contra la pareja de Duki. Según trascendió, el supuesto conflicto tendría raíces en un episodio ocurrido tiempo atrás, cuando Emilia Mernes habría sumado a su equipo a bailarines que trabajaban con Tini Stoessel.

Esa situación, nunca confirmada oficialmente, habría generado un quiebre profundo. Se habla de una traición profesional, ya que Tini Stoessel tenía un vínculo de confianza con su cuerpo de baile y se vio obligada a reorganizar su equipo de manera abrupta. “Tiene que haber algo más”, repiten quienes siguen de cerca la interna, convencidos de que el enojo no se explica solo por ese episodio.

Más allá de los rumores, Tini Stoessel puso el foco en su proceso personal. “Empecé a cuidar mi energía”, explicó, dando a entender que hoy elige alejarse antes de tocar fondo. Esa reflexión fue leída como una clara señal de madurez y de un cambio de prioridades tras años de exposición constante.

Aunque ninguna de las artistas involucradas salió a responder, el silencio también habla. En un ambiente donde todo se observa y se amplifica, cada palabra pesa. Y mientras Emilia Mernes continúa con su agenda sin declaraciones, el público sigue atando cabos, convencido de que detrás de las “víboras” hay una historia que todavía no se contó del todo.