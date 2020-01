El precio del petróleo internacional cae más de 4%

El precio del petróleo de Texas (WTI) y el Brent, de referencia en Europa, cayó 4,9% y 4,10%, respectivamente, después que el presidente Donald Trump, aseguró que "parece que Irán está retirándose, algo muy bueno para el mundo".

Tras la escalada por la tensión entre Estados Unidos e Irán, hoy el (WTI) cayó 4,9 % y se situó en US$ 59,61 el barril, el Brent referido en el mercado europeo bajó 4,10% y cotizó a US$ 65,47 dólares, en el mercado de futuros de Londres.

El crudo del mar del Norte terminó en el International Exchange Futures con un descenso de US$ 2,80 respecto a ayer cuando cerró en US$ 68,27. En tanto, anoche había trepado a US$ 71,13.

En la bolsa de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros de WTI para entrega en febrero restaron US$ 3,09 en relación a la última negociación.