Asegura que se cruzó a un famoso.. ¡dentro de un OVNI!

El británico Russ Kellett, experto en OVNIS e investigador de la vida extraterrestre, asegura haberse encontrado al cantante Robbie Williams dentro de una nave espacial tras ser abducido ambos por aliens. Según contó el ex empresario de 57 años, todo habría ocurrido en el año 1999, cuando fue secuestrado al volver en moto de la casa de un amigo.

"Estaba en mi moto, pasé por un túnel y lo siguiente que recuerdo fue que estaba en una silla, me metieron algo en la garganta y me inyectaron algo en la nuca", contó. "Todos éramos soldados y estábamos en una batalla. Estas criaturas que nos sostenían medían 3 metros de altura, eran calvos y llevaban uniforme. No eran humanos".