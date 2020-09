Documento del FBI revela que existen "extraterrestres gigantes"

Un informe desclasificado del FBI, liberó una serie de archivos que comprobarían la existencia de extraterrestres humanoides, pero de un tamaño mucho mayor al de una persona normal.

El Buró Federal de Investigaciones detalló en un extenso memorándum un encuentro cercano del tercer tipo que certifica la existencia de estos seres en nuestro planeta. La noticia se viralizó globalmente mostrando la presencia de otro tipo de seres en la galaxia, que además visitan La Tierra.

Según los registros, los visitantes tenían un tamaño muy superior al de un humano normal.

En el "Memo 6751" de 1947 los agentes del FBI brindaron fuertes evidencias sobre seres "extraterrestres gigantes con características humanas" y la aparición de un objeto volador no identificado (OVNI) con destellantes luces. En el informe un especialista en ufología, cita la presencia de "platos voladores", con láseres y todo tipo de extraños objetos nunca antes vistos.

Una de las páginas del extenso informe.

El documento contiene algunas líneas escalofriantes. En ellas se indica, entre otras cosas, que los OVNIS son guiados por seres de otros planetas o galaxias, pero aclara que "no son piloteados" sino que responden a "movimientos y órdenes" controlados desde algún lugar indeterminado, subrayando que en el habitáculo no hay ocupantes. Según el mencionado archivo, estas naves aparecen y desaparecen como por arte de magia, mientras que no emiten sonidos ni tampoco emanan gases que podrían ser vistos por el ojo humano, pero que en ocasiones emiten "una energía radiante".