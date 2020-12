En España harán un registro de quienes no se vacunen

Aquellas personas que decidan no vacunarse contra la Covid-19 en España serán registradas en un documento que será compartido con la Unión Europea, anunció el ministro de Sanidad español, Salvador Illa.

De todas maneras, según informaron las autoridades, el listado de los nombres de las personas que no se vacunen será totalmente confidencial. “Los rechazos a la vacunación se consignarán en un registro, pero no será un documento público, se respetarán siempre los datos que se recojan”, aseguró el funcionario.

“Cuantos más se vacunen, mejor. Apelo a la solidaridad de la ciudadanía para evitar contagiar a otros”, agregó Salvador Illa.

El objetivo de esta recopilación es “registrar los casos de rechazo a la vacunación en el Registro de vacunación, con la finalidad de conocer las posibles razones de reticencia en diferentes grupos de población”.

“Me parece que a estas alturas todos vemos que la forma de derrotar al virus es vacunarnos todos o cuantos más, mejor”, concluyó.

En tanto, también aclararon que no habrá sanción alguna por no vacunarse, pero que hay diversas actividades que podrían excluir a los que se nieguen. Por ejemplo, hay empresas que ya están barajando la opción de prescindir, o no contratar, a aquellos trabajadores que no hayan sido inmunizados.

España comenzó con las primeras inoculaciones de personal sanitario y personas mayores y ya aseguró unas 2.000 millones de dosis para su población. La vacunación allí empezó con dosis de la fórmula de Pfizer/BioNTech, la primera aprobada por el regulador europeo.