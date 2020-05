“¿Soy el próximo?”: tiene 7 años, perdió a su mamá y a su abuela

El coronavirus pegó de lleno en una familia oriunda de Cardiff, una ciudad de la costa sur de Gales. Evan Cadby de 7 años tuvo una cruda reacción luego de la muerte de su madre y abuela con pocos días de diferencia.

“¿Quién es el próximo papá?”, fue la desgarradora pregunta del nene a su padre Chris: “El coronavirus diezmó a nuestra familia y no hicimos nada malo”, expresó su padre en diálogo con el medio local Sky News, y agregó sobre la muerte de su suegra: “Ella tenía 84 años y vivía con nosotros después de pasar tiempo en una sala de Covid-19 después de una operación”.

Solo pasaron cuatro días y el estado de salud de su esposa empeoró: “Hice mi mejor esfuerzo y le hice RCP antes de que llegaran los paramédicos, pero no fue suficiente. Tenía que encontrar la fuerza para contarle a nuestro hijo Evan lo que había sucedido. Fue desgarrador ya que solo le había dicho unos días antes que su niñera había muerto”.

A la pesadilla que estaba viviendo el hombre lo más difícil fue contarle a su hijo: “Le dije que mamá se fue con la niñera. Se fue con la niñera, amigo. Me dio un abrazo y lloramos juntos, y un rato después me dijo: ¿Quién es el próximo papá?, ¿serás vos o seré yo?... Espero que no seamos ninguno de nosotros”.