Trump vs Biden: ¿Quién ganó el primer debate presidencial?

Según la prensa norteamericana, y las encuestas y sondeos realizados luego del primer debate presidencial entre el actual mandatario Donald Trump, y su rival del partido Demócrata Joe Biden, el enfrentamiento no tuvo ganadores, y ni siquiera fue un empate: "Perdieron los dos" coincidieron los analistas.

Un debate fue "el equivalente político de una guerra con comida. El ganador fue el hombre que terminó menos cubierto de deshechos", señaló el analista de la BBC, Anthony Zurcher. Además el resto de los medios importantes de EEUU lo titularon así: “Un descarrilamiento”, fue el primer titular de Politico. “Primer debate lleno de intercambios exaltados e insultos”, el de Fox News. “Debate demente”, eligió Breitbart News; “Agudos ataques personales e insultos en el primer caótico debate”, The New York Times, y “Ataques personales e intercambios afilados marcan el turbulento primer debate presidencial”, The Washington Post.

El presidente de Estados Unidos y su contrincante demócrata se encontraron en Cleveland, Ohio, en el primero de tres debates presidenciales que habrá antes de la elección del 3 de noviembre. Biden salió mejor parado aunque sea para demostrar a los estadounidenses que podía resistir la presión, y que no ha perdido el ritmo político, pese a su avanzada edad.

Las claves del primer "Cara a Cara":

La pandemia en el debate : La cuestión de la covid-19 siempre fue un terreno difícil para el presidente y el tema surgió al principio del debate. Trump tuvo que defender su gestión de la pandemia que ha dejado más de 200,000 estadounidenses muertos.

Lo hizo diciendo que los pasos que ha tomado evitaron más muertes y sugirió que con Biden habría habido "millones" de muertos.

La respuesta de Biden fue hablar directamente a la cámara, preguntando a los espectadores si podían creer a Trump. "Mucha gente murió y muchas más van a morir, a menos que él se vuelva mucho más inteligente, que sea más rápido", dijo Biden.

47 años : Un mensaje que la campaña de Trump quería que se grabara en la mente de los estadounidenses es que Biden ha tenido casi medio siglo en el servicio público para resolver los problemas del país sin éxito.

"En 47 meses, he hecho más de lo que tú has hecho en 47 años", le dijo Trump al exvicepresidente, a lo que Biden respondió: "Con este presidente nos hemos vuelto más débiles, más enfermos, más pobres, más divididos y más violentos".

Racismo y supremacistas blancos : El debate agrupó los problemas raciales y la violencia urbana, y eso llevó a intercambios que dejaron claro que Biden se sentía más cómodo hablando sobre lo primero, mientras que Trump quería hablar sobre lo segundo.

Biden acusó al presidente de fomentar las divisiones racistas, mientras que Trump arremetió contra su rival citando el apoyo del demócrata a un proyecto de ley de 1993 contra el crimen, que condujo a mayores tasas de encarcelamiento de afroestadounidenses.

Biden no aprovechó el tema de los impuestos : Cuando salió a relucir el reporte del diario The New York Times sobre los impuestos de Trump -quien presuntamente no ha pagado casi nada al fisco durante años- analistas políticos se preguntaron cómo manejaría esto durante el debate.

Trump se defendió como en 2016, cuando se jactó de que conocía cómo manejar el código tributario y se jactó de ser inteligente por pagar poco.