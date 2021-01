Mató a sus cinco hijos, prendió fuego la casa y se quitó la vida

Una mujer de Virginia Occidental en los Estados Unidos mató a sus cinco hijos, prendió fuego la casa y luego se quitó la vida. La joven dejó tres cartas suicida donde confesó los crímenes y pidió ayuda para las personas con problemas de salud mental.

En uno de los escritos lamentó "no haber sido lo suficientemente fuerte" y en otra titulada "Mi confesión", la mujer confesó haber matado a los 5 niños, 3 de los cuales eran hijos biológicos, y los restantes de su pareja con otra joven. Todos menores de 7 años.

Su esposo, identificado como Brian Bumgarner, no estaba en su casa en ese momento porque había viajado por trabajo y se le había roto su auto, motivo por el cual pasó varios días en casa de unos familiares.

"Lamento que la salud mental sea algo serio. Espero que algún día alguien ayude a otros como yo. La salud mental no es para bromear ni para tomarla a la ligera. Cuando alguien ruega, suplica, clama por ayuda, por favor ayúdenlo. Puede que salven una o varias vidas", rezaba la nota escrita por la mujer de 25 años.

En otra de las cartas, Oreanna Myers le escribió a su madre: “Lo siento. Esto no es culpa de nadie. Mis demonios me ganaron y no hay vuelta atrás. Siento mucho no haber sido lo suficientemente fuerte ". La joven fue hallada sin vida, con un disparo en la cabeza y un arma a su lado.

“Este es mi consejo. Abraza a todos los que amas con más fuerza. Nunca dejes a alguien en una discusión. Di te amo con frecuencia y toma muchas fotos con tus seres queridos. Nunca se sabe cuándo será la última vez que los vea. Por favor, no den ningún segundo por sentado”, escribió Brian, la pareja de la mujer, en las redes sociales.