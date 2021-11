Calificaba a todos sus alumnos con 10 y lo suspendieron

Un docente de Asturias en España implementó un innovador (y polémico) método de enseñanza en sus clases, que según cuenta, consiste en calificar con 10 a todos sus alumnos. El maestro argumenta que el estudiante puede aprender todos los contenidos con más confianza y menos estrés sobre la nota que vayan a recibir por su trabajo.

De todas maneras su forma de enseñar no fue bien recibida en la institución en la que trabaja y decidieron suspenderlo por ocho meses y sin goce de sueldo. Así, Yván Pozuelo, el profesor en cuestión, afirmó en una entrevista que es docente hace 20 años y durante la mitad del tiempo en la que ejerció su profesión nunca tuvo inconvenientes con respecto a su método.

“Tenemos una mentalidad sobre la educación y sobre ese 10 antiguo, que es el de la selección, el de catalogar” expresó en diálogo con TVE España. Luego, continuó “No, no voy a penalizar, no voy a dejar a nadie en la cuneta por nada. Si no sabía nada, y ahora sabe un poco, para mi es un diez”.

De esta manera, el hombre que es becado de Universidad de La Sorbona y además tiene un doctorado en la institución universitaria de Oviedo, explicó: “No entiendo que se pueda dar el título con suspensos y a mí se me haga un expediente por poner dieces”. Asimismo, el docente manifestó: “Los suspensos no tienen sentido en un aprendizaje: un alumno puede tener 4.5 en un examen tradicional pero un 10 en competencias”.

En este sentido, aseguró que su método de enseñanza tiene validez a partir de Ley Orgánica de Educación, pero los directivos de la institución en la que trabaja no lo consideran de esta manera. “Los alumnos memorizan sólo para el examen y después se olvidan” señaló Pozuelo, que también agregó: “El estrés no incentiva el progreso del alumno; la nota es un freno para el aprendizaje”.