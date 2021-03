Vacunado, Lacalle Pou descartó cuarentena en Uruguay

El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou fue inoculado este lunes con la primera dosis de la vacuna Sinovac contra el coronavirus. “Gracias por el profesionalismo y la dedicación a todo el equipo de vacunadores del país” reconoció el mandatario en las redes sociales donde mostró la imagen del momento de la aplicación.

Lacalle Pou, de 47 años, recibió la dosis en el Hospital Maciel de Montevideo, y deberá regresar en cuatro semanas para recibir la segunda dosis, el 26 de abril.

Cuando llegó al lugar escuchó los reclamos de los trabajadores del hospital que, a su vez, le entregaron una carta con peticiones, y entre los carteles en uno se leía la leyenda “Sr. Presidente: la salud es insalubre”. “El gobierno no va a establecer la cuarentena obligatoria porque no cree en un Estado policíaco, porque no cree que haya que aplicar medidas prontas de seguridad. Si ese es el final de todo el camino no va a haber cuarentena obligatoria” expresó a los medios locales que estaban en el lugar.

Además, enfatizó en que “todos los uruguayos saben qué se puede hacer y qué no”, y aseguró que los contagios se dan solo en situaciones en las que no se respetan los protocolos sanitarios. “Nosotros hemos cuidado la salud pero si, además, hay algunas medidas que pueden no tomarse sin atentar contra la salud y que la economía de los uruguayos siga andando, adelante”, aseveró.

Uruguay ya vacunó con la primera dosis a más de medio millón de personas, casi el 15% de la población. En el continente americano está por debajo de Chile y Estados Unidos.