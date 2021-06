Duterte: “Los detendré y les inyectaré la vacuna en el trasero”

En un nuevo mensaje polémico hacia su ciudadanía, el presidente de Filipinas amenazó con ordenar la detención de los filipinos que se nieguen a vacunarse contra el coronavirus señalándoles que se marchen del país si no quieren colaborar con los esfuerzos para contener la pandemia.

Rodrigo Duterte, persona que habitualmente se destaca por sus exabruptos en público y por su dura retórica, lanzó una amenaza durante declaraciones emitidas por televisión este lunes por la noche al tiempo que se manifestó exasperado con los ciudadanos que se niegan a inmunizarse, situación que, desde su punto de vista, ayuda a propagar el coronavirus.

Duterte dijo “No me malinterpreten. En este país se está enfrentando una crisis. Hay una emergencia nacional. Si no quieren vacunarse, los detendré y les inyectaré la vacuna en el trasero”, buscando llegar a la conciencia de los pobladores de la nación que preside.