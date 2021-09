Hubo 44 muertos por las inundaciones en Nueva York

No menos de 44 personas murieron en las últimas horas en Nueva York, y otros puntos de la costa noreste de Estados Unidos, debido a históricas lluvias torrenciales e inundaciones, provocadas por el paso del huracán Ida, según los últimos balances suministrados por las autoridades locales.



Con las calles convertidas en ríos y el servicio de metro inundado, la policía de Nueva York informó 13 fallecidos, muchos de ellos atrapados en sótanos y alojamientos insalubres a los pies de los inmuebles de Manhattan, Queens o Brooklyn, según precisó hoy la agencia AFP.



"Entre las personas más en riesgo durante las inesperadas inundaciones están los que viven en sótanos no registrados y que no cumplen las reglas de seguridad", escribió en Twitter la congresista demócrata, Alexandria Ocasio-Cortez.



"Tengo 50 años y nunca había visto tanta lluvia", contó Metodija Mihajlov, un hostelero del Upper West Side, un estiloso barrio pegado a Central Park. "Era como una tormenta tropical, como en la jungla. Increíble", añadió.



Justo al norte de Manhattan, el elitista condado de Westchester se encontraba aún bajo el barro y muchas de las tradicionales casas de la costa este tenían hasta 60 centímetros de agua. Uno de los responsables del condado, George Latimer, afirmó en CNN que tres personas se ahogaron al intentar huir de sus vehículos.



"Tengo la impresión de haberlo perdido todo", decía entre lágrimas Marcio Rodrigues, un mecánico entrevistado por la AFP en su inundado garaje de autos en Mamaroneck, al suroeste del condado.



Sin embargo, el mayor número de víctimas se dio en el Estado de Nueva Jersey, donde "al menos 23 personas perdieron la vida", señaló su gobernador, Phil Murphy. La mayoría de los fallecidos fueron sorprendidos en sus autos y probablemente se ahogaron, lamentó Murphy.