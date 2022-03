Ya se evacuaron a mas de 2.000 niños vulnerables de Ucrania

La invasión rusa en Ucrania muestra su lado más vil cuando se ven las consecuencias de la guerra en la infancia. Hasta este lunes, según datos oficiales, el Ministerio de Política Social ucraniano evacuó a 2.274 niños en situaciones vulnerables. Cabe señalar que 1.837 niños fueron rescatados de instituciones de protección social y orfanatos, incluidos 1.083 niños en el extranjero.

“Hay 859 niños de instituciones de protección social que aún no han sido evacuados. De estos, 495 niños permanecen en el lugar de las hostilidades. Estas son las regiones de Kharkiv, Sumy, Kherson, Mykolaiv, Chernihiv, Zaporizhia. Algunos de ellos no pueden ser evacuados debido a que las tropas rusas no proporcionan corredores humanitarios. Esperamos evacuar a algunos de ellos en un futuro próximo”, dijo la ministra de Política Social, Maryna Lazebna.