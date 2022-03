¿Cómo es abandonar tu país en medio de la guerra?

El abandono masivo por parte de ucranianos y ucranianas huyendo de la guerra en su país y de los ataques rusos que se están desplegando por todo el territorio, deja atrás historias fuertes, personales, y mucha angustia por el exilio.. En este contexto, más de un millón de personas se fueron de Ucrania. En AM550, una de ellas contó su experiencia.

"Me fui hace un mes de mi país por los conflictos que ya se estaban intensificando. Ahora estoy viviendo en Tiflis, Georgia, que es una zona muy cercana a Ucrania. Las tropas rusas comenzaban a llegar cada vez más y más. No había miedo y pánico entre la gente, hasta que Vladimir Putin ordenó los ataques. En mi caso, decidí anticiparme a esto y me fui antes porque ya no estaba segura de lo que podía pasar", explicó Olga Kovtun en diálogo con La Primera Mañana.

"Uno de los motivos por los cuales abandoné mi país fue porque tengo una hija. Hoy, Ucrania está bajo guerra de exterminación. Las personas que nos fuimos, estamos tratando de ayudar a todos los que llegan con medicamentos, comida y lo que necesiten, pero son muchos. Mis padres y abuelos siguen en Ucrania, no se que van a hacer, la situación es terrible. Amigos y amigas están escondidos en los refugios de los metros de Kiev porque tienen miedo de que los maten", detalló Olga, quien comenzó una nueva vida, y de cero, en otro país.

La situación no parece calmarse, por lo menos por ahora, en Ucrania. En las últimas horas las tropas rusas atacaron Zaporizhzhia, la central nuclear más grande de Europa y crece la tensión, no solo en el viejo continente sino en todo el mundo. Hasta hoy, más de un millon de personas abandonaron y abandonan Ucrania en busca de una nueva vida lejos del miedo y del terror.